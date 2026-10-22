Compartir lecturas: “Interrupciones” de Matías Rivas

Hace unos días, en una de mis visitas a mi librería favorita, me encontré con algunos lectores que no veía en tiempo. Uno de ellos me dijo que tenía un sobrino que acaba de descubrir la voracidad lectora y me preguntó si conocía algunos títulos que le podrían servir de guía de lecturas. Pensé en varios, en especial en títulos escritos por escritores sobre sus libros favoritos y su relación con ellos. En mi radar, siempre están Relámpagos sobre el agua (1999), Hasta perder el aliento (2022) y Mis vicios impunes (2024) de Guillermo Niño de Guzmán. También en La verdad de las mentiras (1990) de Mario Vargas Llosa y en Celebración de la novela (1996) de Miguel Gutiérrez.

Para publicar libros de este corte, el autor debe tener fama de buen lector antes que cualquier otra cualidad. Obviamente, hay más publicaciones así y no necesariamente de autores peruanos. Entonces, en medio de la dinámica de la conversación, mencioné el libro Interrupciones. Diario de lecturas del ensayista y editor chileno Matías Rivas.

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Interrupciones fue publicado en 2016 por la editorial chilena Hueders. Aún es posible hallarlo en plataformas de libros y debo indicar que, sin duda, vale la pena la búsqueda.

En la sección “Nota del autor”, Rivas asocia el acto de leer con el ocio y aclara que no pretende dar una opinión definitiva sobre lo que escribe; quizá esa sea la razón que lo hace llamar ensayos a sus textos. Ensayos, hay que precisar, en la onda impresionista de Michel de Montaigne.

El libro se compone de tres secciones: “Variaciones y digresiones”; “Apuntes sobre literatura chilena”; y “Lecturas parciales”. En cada una de ellas, Rivas no solo nos habla de los libros que lo han configurado como lector, sino también de otros aspectos que acompañan a la experiencia lectora; es decir, Rivas nos habla también de su vida, de su trayectoria literaria y de Santiago como espacio de encuentros y desencuentros emocionales y librescos.

Claro, hablamos de amor por la lectura, mas no de un amor que alecciona, sino de uno que cuestiona todo tipo de tópicos a partir de ella. Por eso, la tácita presencia de libros y autores (Nicanor Parra, Roberto Bolaño, Enrique Lihn, José Donoso, Henri Michaux, Manuel Puig, Alice Munro, etc.) no es lo único que caracteriza a Interrupciones, sino también la reflexión sobre la política, la historia y la filosofía. Ergo, nos enfrentamos a un libro que bien podríamos calificar como un peligroso y estimulante abanico temático. Valiéndose de esta fundición de saberes, Rivas consigue lo que pocos ensayistas actuales: proyectar en los lectores un crisol de intereses, canalizado en nuevos puntos de vista sobre temas ya recorridos incluso por el lector entrenado. A saber, y pensando en el lector local, traigo a colación el ensayo “Luis Loayza y el Perú exquisito”, un texto que comienza con dardos de Rivas hacia la actitud y postura de sus compatriotas ante la cultura peruana, para luego, con una prosa pausada, enfocarse en las revelaciones que le suscitan los libros de este fino escritor peruano. Este es solo uno de los muchos ejemplos que podría citar sobre la actitud de este poeta y editor, quien, antes de quedar bien con los relacionados y poderosos del circuito cultural, prefiere estar bien consigo mismo.

Si hasta aquí te sientes satisfecho con las sensaciones que despierta este libro, marcado por el espíritu del diario, te sugiero un respiro más. A las cualidades ya señaladas, debemos sumar la más reveladora: compartir libros y autores no para alardear de superioridad ni mucho menos sabiduría plástica, que no son más que marcas de la ignorancia disfrazada. Rivas comparte lecturas y opiniones, y lo hace con rigor generoso.