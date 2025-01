Los 30 años de “Alta fidelidad”

Alta fidelidad (1995) no es una obra maestra, pero es una novela escrita con mucha honestidad, de esas que se quedan en el corazón. Tengamos en cuenta que el británico Nick Hornby es el responsable de Fiebre en las gradas, de 1992, novela que aborda las vicisitudes y frustraciones del mismo Hornby a causa de no ver campeón, por más de 20 años, a su equipo Arsenal. En esta novela (que obviamente recomendamos), se dejan ver los tópicos que tres años después desarrollaría más en Alta fidelidad. Para no pocos, Alta fidelidad es la mejor novela de Hornby. (Por cierto, Hornby tiene una aparición fugaz en la película de Michael Winterbottom: 24 hour party people de 2002).

Rob Fleming tiene 36 años y es dueño de una tienda de discos. Se siente a gusto en su negocio, en donde dos amigos suyos, Dick y Barry, son sus empleados. Su vida experimenta un choque cuando su novia Laura lo deja por, simplemente, no tener perspectivas de vida, entre otros factores que no vamos a detallar. Es una novela que tiene más humor que drama y una actitud/dimensión clara en cuanto a los pliegues de la amistad. Alta fidelidad fue un éxito de crítica y de público.

Sin embargo, una de los pasajes que sigo recordando -lo cual me lleva a preguntarme por qué fue suprimido de la homónima versión cinematográfica del 2001 de Stephen Frears, quien contó con las actuaciones de John Cusack, Tim Robbins y Jack Black-, tiene que ver con una llamada que recibe Rob de una mujer interesada en venderle sencillos. Ella acaba de ver un anuncio en un diario, en donde se indica que el melómano Rob paga bien por comprar discos.

Rob se dirige a la casa de la mujer y lleva consigo 500 libras esterlinas. A lo mucho, tiene la idea de comprar ocho o diez discos. Sin embargo, ni bien Rob empieza a hablar con la mujer, ella le cuenta que la colección de sencillos le pertenece a su esposo. Rob está no menos que embelesado con esa colección y piensa qué títulos tiene que llevarse. Entonces, la mujer no puede aguantar su cólera contenida y le cuenta a Rob que su esposo la ha abandonado por una jovencita y que ha gastado con ella sus ahorros destinados a unas vacaciones en crucero. Después de un par de semanas de ausencia, el hombre llama a su mujer y le pide perdón (llorando). Le dice, entre otras cosas, que nunca antes se había sentido peor que una cucaracha, pero eso sí, amor, necesito que me mandes dinero para regresar ya que me he quedado sin nada. La mujer le pregunta a Rob cuánto dinero tiene, este le dice la cantidad y ella le ofrece la colección completa de sencillos (Sex Pistols, Queen, The Clash, etcétera) a cambio de todo el dinerito que lleva en su billetera.

Pero Rob solo le compra un par de sencillos. Rob es un coleccionista, al igual que el esposo de la mujer despechada. Su rechazo obedece más a razones emocionales que fenicias. Lo que para la mujer es una manifestación de principios, para Rob es el sentido común.

La adaptación que Frears hace de la novela cumple con respetar el espíritu que la inspira. Espíritu que ha seducido y continúa seduciendo a lectores y espectadores (gracias a la verosimilitud y ritmo del guion). Para los seguidores de John Cusack, esta es su mejor actuación. Además, puso de la suya para la adaptación.

La novela Alta fidelidad celebra 30 años este 2025.