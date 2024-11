Artista visual mexicano Javier Peláez llega a Lima por primera vez

Hasta el 10 de diciembre, la galería de arte ENLACE presenta la primera exposición en Lima del destacado artista visual contemporáneo mexicano Javier Peláez, cuyo trabajo se basa principalmente en la pintura y el dibujo. Dicha muestra, titulada "Spectra (lo que cubre el manto)", sintetiza los últimos cinco años de la práctica artística de Peláez. Así también, cierra el programa expositivo de la galería para este 2024.

Reconocido por su constante exploración pictórica, Javier Peláez utiliza la pintura para entender y habitar el mundo. Enriquece su campo de acción al transitar por las estéticas más formales de la historia del arte, al tiempo que incorpora las influencias del contexto digital contemporáneo. Esta sinergia se refleja de manera particular en la serie de piezas de distintos formatos que componen esta muestra sin precedentes.

"Algunas mentiras flotan".

“A través de técnicas y estrategias como hiperrealismo, el gesto, el glitch, la fragmentación, la modulación geométrica y el sfumato, Peláez crea una obra que no se basa en representar una imagen, sino en exponer aquello que no está a la vista… La expresión lo que cubre el manto” actúa como un trampantojo: aunque presenta una imagen de una tela que envuelve un objeto sagrado, su verdadero propósito es recordar que el foco no está en lo oculto, sino en el manto que, al descorrerse, desvela el artificio”, explica Christian Barragán, curador de la muestra y colaborador del artista desde hace diez años.

Es así que, en "Spectra (lo que cubre el manto)" el artista invita al espectador a reflexionar sobre la percepción, la identidad y la intersección entre lo obvio y lo sutil, cuestionando las formalidades y límites tradicionalmente asociados a la práctica pictórica.

La muestra estará abierta al público en general, de lunes a viernes de 9 am. a 6 pm., en el segundo piso de Camino Real 1123, San Isidro, Lima, Perú.

