Juan Carlos Adrianzen: “Debemos tomar lo virtual como una oportunidad”

Juan Carlos Adrianzén, exdirector (fundador) del Gran Teatro Nacional de Perú y ahora director de programación del Teatro Mayor de Colombia, toma la palabra en medio de la pandemia. Intenta proponer optimismo en el sector escénico. “Nadie esperaba estar en una circunstancia como en la que estamos, nadie estaba preparado. Si bien en el país, en la región, siempre hemos trabajado en un marco de crisis, y hemos logrado salir adelante, ahora nos corresponde hacer lo mismo”, dice.

Se han tenido que reinventar a través de la virtualidad.

Así es. Reinventarnos es una palabra que nos ha cansado a todos un poco, pero es la que mejor nos define. Tenemos que entender que el mundo cambió, que estamos en una situación distinta y que se va a quedar durante mucho tiempo y que frente a esa situación, anormal y sorpresiva, tener que ser creativos, artísticamente, y activos económicamente. Tenemos que estar conectados con nuestro público en la manera que se nos ofrezca.

El teatro online, ¿un dilema en las artes escénicas?

A ver. La discusión que teníamos al principio y que se ha mantenido en muchos sectores que hacemos artes escénicas es que si se podía llevar a lo virtual. Es decir, si seguía siendo teatro, si mantenía la naturaleza original de nuestro trabajo. Esa es una discusión que, sin dejar de seguir reflexionando, debemos superarla para avanzar, porque esta situación no es una anécdota de 3 o 5 meses, esto se va a quedar bastante tiempo y, seguro, va a significar cambios de comportamientos a lo largo de muchos años.

Pero esta situación pone en crisis el arte escénico.

En muchos momentos en la historia de la humanidad, el teatro ha estado en crisis y hemos tenido que reinventarnos. Este es un momento más en que toca hacerlo.

¿En qué ocasiones, por ejemplo?

Por ejemplo, en las guerras, en los grandes conflictos o con las prohibiciones por ideas religiosas y morales; las apariciones de las vanguardias en los distintos momentos de la historia. Recordemos un poco la historia del teatro y las artes escénicas, evolucionaron en sus temas, conceptos, costumbres y hasta convenciones. El teatro ha evolucionado en los miles de años que tiene la humanidad y nosotros hemos logrado evolucionar con él.

O sea, ante esta pandemia lo que toca es evolucionar...

Este es un momento distinto, terrible, porque no hay que perder de vista el drama que estamos viviendo, pero creo que también se nos presenta la oportunidad con una herramienta que generaciones anteriores no tuvieron, que es la virtualidad. Creo que el proceso de negación es correcto, es válido, porque la frustración la hemos tenido todos, pero toca en este momento decir: “ok, tengo esto y, además, tengo estas herramientas que no tienen que ser necesariamente una limitante ni un hecho frustrante”. Tienen que ser vistos como una oportunidad. Y hacerlo bien, no hacerlo a medias.

Auxilio estatal

¿La política del gobierno ha demorado mucho para soliviantar el sector cultural con 50 millones de soles?

La política del Estado nunca es suficiente para un sector que históricamente trabaja desde la carencia, desde la informalidad, un sector al que le falta una institucionalidad, que también eso es cierto. Pero yo soy muy positivo en ese sentido, quizás por los años que trabajé en el Ministerio de Cultura y siento alegría que, finalmente, se haya promulgado una política nacional cultural, eso es importante. El Estado ha lanzado esa ayuda, toca cumplir los requisitos que exige. Todos requerimos ayuda, pero yo espero que llegue a los que más lo necesitan realmente.

Tienes tu promotora Escena Contemporánea, ¿cómo afronta el embate de la pandemia?

Como todos, nos tuvimos que detener. Hemos tenido que cancelar hasta el 2021 todos nuestros estrenos escénicos como Hijos de la República, de Gonzalo Rodríguez Risco, dirigido por Alberto Ísola; Quebrantahuesos, espectáculo de danza contemporánea dirigido por Franklin Dávalos, y también La pera de oro, espectáculo para niños de César de María, dirigido por Nadine Vallejo. Pero tenemos talleres y cursos.

¿Qué cursos están abiertos?

Hemos aceptado el reto de hacerlo virtual. Tenemos “Juntar las piezas. Los elementos del drama”, con la mexicana Bárbara Colio; “Dramaturgia no verbal”, con Juliana Reyes, de Colombia; “Comunicación Digital. Herramientas para la nueva normalidad”, con nuestro compatriota José Vidaurre y, finalmente, “La danza de las múltiples manifestaciones: Un repaso a los personajes y corrientes que construyeron la danza moderna y contemporánea”, con Pachi Valle Riestra.

Son cursos con profesores extranjeros, ventajas de la virtualidad.

Exacto. Gracias a la virtualidad podemos contar con profesores de distintos países, pero no solo profesores sino también alumnos. Así que cuando volvamos a la nueva normalidad, además de tener un público presencial, podemos contar con un público virtual. Por eso, las plataformas digitales hay que tomarlas como una oportunidad.