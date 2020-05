Las lentes que miran desde las ventanas [FOTOS]

Estar en una ventana es estar en una frontera. Es estar adentro y estar afuera al mismo tiempo. El confinamiento por la pandemia del coronavirus nos ha instalado irremediablemente en ese lugar. También nos ha ubicado en los balcones desde donde miramos, literalmente, como dice el poeta, “cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte”.

La institución PHotoEspaña, que organiza desde Madrid festivales de fotografía, convocó al concurso internacional #PHEdesdemibalcón para que los fotógrafos participantes exploren con sus lentes personajes y situaciones cotidianas en tiempos del Covid-19.

La participación fue masiva, recibieron nada menos que 63.000 fotografías, de las cuales seleccionaron diez ganadoras. Entre ellas, para alegría nuestra, la de Aldaír Mejía, fotógrafo de esta casa editora. Los otros ganadores son Ana Corrales Paredes, Sara Gómez Cortijo, Eduardo Nave, Énkar Neil Teresa Aquesolo, Javi Burguiño, Carma Casula, María Puga Sánchez y Eduardo Rivas Muñoz.

Todos las imágenes son incursiones a la realidad, algunas desde adentro y otras desde afuera. Aldaír Mejía (Lima, 1998) capturó su imagen en la calle. Se percató de que mucha gente, durante un operativo, dirigía la mirada hacia una persona. Cuando él la vio, dirigió la lente y disparó. Se trataba de una señora de polo de Netflix, que para prevenir un contagio del Covid-19 había tomado medidas extremas. Tenía una mascarilla de tela negra. Con una bolsa de plástico, se había cubierto todo el cabello. Sus ojos estaban protegidos con anteojos de natación y, para que el virus no le dé la mano, se había puesto guantes de limpieza o de lavar ropa. Así, con esos atuendos, llamaba la atención en la calle.

Aldaír la retrató en el universo que él muy bien conoce. Si bien estudió fotografía en sus cursos de comunicación, quien le enseñó fotografía fue la calle.

“Desde cuando era estudiante escolar, siempre la calle me llamó la atención. Allí descubría personajes, escenas cotidianas, sucesos, pero, claro, no tenía cámara. Pero sí, no tengo duda, la calle me empujó a ser fotógrafo y hasta ahora mi escuela”, explica Aldaír Mejía.

No se equivoca. Dice haber aprendido mucho como practicante de fotografía. Y aquí está la cosecha. Galardones como este premian con justicia ese aprendizaje.

