Encuentran fotografía inédita de los Beatles tomada hace de 55 años [FOTO]

Hace poco se rescató una foto perdida de los Beatles que fue tomada durante una gira de la banda. El pequeño negativo de la fotografía había quedado olvidado en un cajón durante al menos cinco décadas. La imagen, algo deteriorada, muestra a The Beatles tocando en un concierto en Great Yarmouth en el apogeo de su fama en 1963, al inicio de la más tarde se conocería como la beatlemania.

El cuarteto de Liverpool regresó a la localidad, luego de su primer paso por ella en junio de ese año, ahora para tocar en el ABC Cinema de Regent Road en el siguiente mes, en donde harían dos presentaciones durante la noche. Esa segunda sesión de los Fab Four la filmó un equipo de la RAI desde el balcón del cine. Tuvieron de teloneros a The Kestrels y The Trebletones.

El semanario Great Yarmouth Mercury informó que el negativo de la imagen se encontraba sin revelar en la casa de Peter Harrison, de 75 años, quien rescató el material cuando trabajaba, a los 17 años, como aprendiz en el estudio de un fotógrafo. Harrison le dijo a Great Yarmouth Mercury que su jefe, el Sr. Fisher, había tomado varias fotos publicitarias de la banda cuando vinieron a tocar en la localidad.

El negativo siguió sin revelar en el cajón de Harrison hasta que con ayuda de su hijo logró revelar a The Beatles tocando en el ahora demolido ABC Cinema. “¡Esto ha causado un gran revuelo! Lo he tenido durante 55 años en mi casa, en un cajón … Mi hijo estaba tomando un curso de fotografía en blanco y negro y le dije: ‘Tengo un negativo aquí que puede que te interese’.”, manifestó emocionado. Sin duda, un gran descubrimiento para los fanáticos de su música.