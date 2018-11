Banda Peruna ‘BLUM’ regresa a nuestro país tras exitosa temporada en España

Para los conocedores de la música, es más que seguro que han tenido que escuchar de BLUM una de las bandas peruanas que ha tenido gran exito en el extranjero y que finalmente regresan a nuestro país para deslumbrar en los escenarios con su música.

En esta ocasión están anunciando el lanzamiento de su nuevo single “Don’t Let Me Think About It” y de igual manera buscan el celebrar con su público la nominación que su último videoclip “Better Eyes” obtuvo en el Girona Film Festival 2018 de España.

Es es una agrupación que se caracteriza por su curiosa filosofía que reza “Hazlo tu mismo”, reafirmando así el gran éxito de la autogestión que tienen varias bandas en nuestro país. “Hacerlo nosotros permite que tengamos total libertad creativa...” asegura diego Mazuré, guitarrista de la banda.

Esta banda que se formó allá por el 2009 ha anunciado que si próximo single “Don’t Let Me Think About It” ha sido producido por el productor nacional, Alejandro León, asegurando que es una manera de darse un corto descanso y poder así dedicarse cada quien a su propio estilo por un momento.

Puedes escuchar aquí su tema que estuvo nominado al Girona Film Festival – “Better Eyes”