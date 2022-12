El Super Show 9 será el reencuentro de Super Junior con sus fans en Latinoamérica después de la pandemia; sin embargo, su concierto de 2023 en México pende de un hilo. Fans de la boyband de k-pop están inconformes con la promotora del show y, sobre todo, exigen que el evento no se realice en el Velódromo Olímpico, como se ha anunciado hasta el momento.

América Latina es uno de los bastiones más fuertes del fandom de Super Junior, grupo que lleva el título de Reyes del Hallyu en homenaje a su carrera de más de 15 años. La boyband ha visitado México en varias oportunidades y, de hecho, la Arena Ciudad de México es uno de los recintos que ELF ya llenó al 95% de su capacidad años atrás.

Desde que se anunció el Super Show 9 en México, los fans vivieron mucha incertidumbre. A partir del 19 de diciembre, se filtraron supuestos paquetes con precios exorbitantes. La ticketera oficial aseguró no tener información del evento, aunque la venta de boletos iniciaría en tres días. Además, no había comunicación oficial de la agencia coreana que valide la realización del show.

Precios y boletos de Super Junior en México 2023

El 21 de diciembre, se hizo oficial que Music Vibe sería la promotora a cargo del Super Show 9. La compañía publicó el mapa de zonas y los precios respectivos para el concierto que se realizará el 15 de febrero del 2023. La venta de entradas empezaría el 22 de diciembre a las 11 a. m. (CDMX) por la página de SuperBoletos.

Super Junior en México. Foto: MusicVibe

El boleto más caro, Super Experience, se cotiza en 14.990 pesos mexicanos (alrededor de 2.900 soles), mientras que los espacios de cancha VIP tienen un valor de 3.690 pesos (715 soles). Es notoria la diferencia de precios respecto al concierto de Super Junior en Perú para el 2023.

En ese sentido, las fanbases oficiales de Super Junior en México mantienen la posición de no adquirir entradas hasta que la promotora brinde más información sobre el recinto que han calificado de inseguro y con aforo insuficiente para la cantidad de seguidores que tiene el grupo de k-pop en el país.

Una joven del fanclub visitó el Velódromo Olímpico el 21 de diciembre y, a través de una transmisión en vivo, mostró que el lugar actualmente está en malas condiciones. Baños no habilitados y basura en las inmediaciones son solo algunas de las deficiencias en la sede deportiva que se ha propuesto para el show. “Super Junior y ELF no merecen este lugar”, expresó la usuaria.

Fans revisaron el estado de la sede actual del concierto de Super Junior. Foto: capturas/ELF México

La fanbase ELF México, parte de UNION ELF, difundió la medida de boicot. “Hemos decidido no apoyar la compra de boletos que se llevará a cabo el 22 de diciembre. Ante la evidencia del recorrido por las instalaciones, es notable que no es un lugar apropiado para realizar un evento de la magnitud y convocatoria como el Super Show 9: ROAD. Consideramos que nuestras dudas deben ser resueltas de forma segura. Exhortamos a no ejecutar una compra hasta que la promotora garantice un recinto seguro y digno para Super Junior y ELF”.

Anuncian boicot a concierto de Super Junior en México. Foto: ELF México

Super Junior se pronunció sobre el concierto en México

La preocupación de los fans ya llegó hasta los artistas en Corea del Sur. En su programa de radio, Eunhyuk y Donghae mencionaron que el tema está siendo revisado por la compañía (Label SJ).

Concierto de Super Junior en México. Foto: Najwarzk_SJ4E/Twitter

“Nuestros ELF mexicanos siguen dejando comentarios ahora. Lo hemos revisado y la compañía está coordinando algunas cosas, así que ya pueden dejar de escribir. Estamos en la mitad de resolverlo, no se preocupen sobre ello”, afirmó Eunhyuk.