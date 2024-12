Recordemos que ‘El juego del calamar’ se estrenó el 17 de septiembre de 2021 en la plataforma de Netflix y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Esta serie surcoreana, creada por Hwang Dong-hyuk, combina elementos de suspenso, drama, crítica social y un diseño visual único que cautivaron tanto a los críticos como a la audiencia.



Luego de un par de años, la serie finalmente estrenará su segunda temporada, la cual contará con el regreso de personajes clave de la primera entrega. El actor Lee Jung-jae regresa al papel de Seong Gi-hun, el jugador 456, quien toma la decisión de infiltrarse una vez más en los juegos con el objetivo de desmantelarlos desde dentro. Esta nueva trama promete intensificar la tensión y el drama, mientras el protagonista busca una forma de acabar con el sistema que ha causado tanto sufrimiento.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada?



La esperada segunda temporada de ‘El juego del calamar’ se estrenará en Netflix el próximo 26 de diciembre de 2024, generando gran expectativa entre los seguidores de la serie. Los aficionados están ansiosos por volver a adentrarse en el brutal juego de supervivencia que ha cautivado a audiencias de todo el mundo.



En esta nueva entrega, el actor que da vida al protagonista Seong Gi-hun regresará al juego, prometiendo más emociones y giros inesperados en la trama.



“Tres años después de ganar ‘El juego del calamar’, el jugador 456 regresa con una nueva resolución en mente. Gi-hun se sumerge una vez más en el misterioso juego de supervivencia y comienza otro juego de vida o muerte con nuevos participantes reunidos para ganar el premio de 45,6 mil millones de wones”, mencionan en la sinopsis.

¿Qué revelaron sobre la segunda temporada?



El actor Lee Jung-jae compartió información sobre la tan ansiada segunda temporada de ‘El juego del calamar’ durante un evento celebrado en Los Ángeles el pasado jueves 12 de diciembre.



“Puedo asegurar que les esperan aún más sorpresas, porque hay juegos dentro de los juegos, y yo los llamo guerra psicológica. En un momento serán enemigos y, luego, en el otro momento, serán amigos. Entonces, no sabes lo que va a pasar. Hay tantos giros y vueltas que les espera una gran sorpresa”, señaló ante los medios.

Actores de 'El juego del calamar' previo al estreno de la segunda temporada.

Después de alcanzar un notable éxito con su primera temporada, que se convirtió en el lanzamiento más destacado de una serie en Netflix, la producción ha generado grandes expectativas para su continuación. La audiencia ha respondido de manera entusiasta, lo que ha llevado a la plataforma a considerar nuevas tramas y personajes que mantengan el interés de los espectadores.



“Quiero decir que sé que muchos fans nos apoyan. Nos aman, y lo que realmente siento especial acerca de ‘El juego del calamar’ es que ahora no solo tengo fanáticos coreanos, sino que personas de todo el mundo se fijaron en mí y me aman. Así que eso me gusta mucho”, confesó el surcoreano respecto a las expectativas de la nueva temporada.