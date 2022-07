“La casa de papel: Corea” trajo de regreso personajes como El Profesor, Berlín, Nairobi y Tokio, quien llamó la atención de los seguidores de la serie de atracadores por su peculiar pasado. Conoce cómo fueron las grabaciones de la actriz Jeon Jong Seo para la escena de “DNA” de BTS en el remake de Netflix.

En una entrevista para el medio coreano MyDaily publicada el 30 de junio (KST), la intérprete de Tokio en “La casa de papel: Corea” (Jeon Jong Seo) reveló más detalles de su preparación para la primera escena de la serie, que se viralizó en las redes sociales por mostrar al personaje bailando “DNA” como fan de BTS.

“Para el baile de BTS, me esforcé mucho y practiqué mirando los videos de baile del grupo que se encuentran en toda la Internet. Me gusta mucho BTS, pero como tuve que interpretar a una fan de la boyband, sentí timidez. Me sentí avergonzada, pero a pesar de ello di lo mejor de mí para adecuarme al guion”, dijo.

Tal como cita Tokio en la escena introductoria de “La casa de papel: Corea”, a diferencia del fandom ARMY, ella sí fue al ejército en la vida real, por lo que tuvo que dejar atrás sus sueños de adolescente para sobrevivir en un mundo caótico.

Además, Jeon Jong Seo también explicó a MyDaily que se considera fan de los grupos coreanos: “Realmente me gustan los artistas k-pop. Aunque ahora están separadas, me gusta mucho el grupo GFRIEND (...) Y también soy muy fan de TWICE”.

Jeon Jong Seo como Tokio para "La casa de papel: Corea". Foto: Netflix

“La casa de papel: Corea”: tráiler oficial

Luego de seis meses del final de “La casa de papel”, Netflix presenta un remake coreano protagonizado por Yoo Ji Tae, Park Hae Soo, Jeon Jong Seo y más en una versión de la historia de los atracadores ambientada en la unión de las 2 Coreas.