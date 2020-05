BLACKPINK: Jennie, Jisoo y Rosé revelan pistas sobre nuevo single

El 9 de mayo, Jennie, Jisoo y Rosé sorprendieron al fandom del BLACKPINK con un streaming en Instagram, donde entre otros temas revelaron detalles de su próximo comeback.

El esperado regreso del cuarteto de YG Entertainment fue confirmado por la agencia cinco días atrás, señalando que el grupo K-pop lanzaría un nuevo álbum en junio.

Tal como la compañía adelantó, Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé ya habrían terminado de grabar todas las canciones, preparándose ahora para grabar el nuevo MV.

En ese contexto, durante la transmisión, ‘JenJen’ preguntó a sus compañeras: “¿Por qué estamos en el estudio hoy?”

“¡Para nuestra reunión de video musical! ¡Estas son noticias para nuestros BLINK!”, contesta la voz de Rosé, quien está fuera de la toma.

“Sí, estamos en el estudio casi todos los días preparándonos para nuestro regreso”, explica Jennie Kim, para luego preguntar a los BLINK conectados: “Tienes curiosidad acerca de nuestro (video musical), ¿verdad? También tenemos mucha curiosidad”.

A todo ello, fue Jisoo ‘ChiChoo’ quien brindó un ‘adelanto’ de los movimientos de baile que traería el nuevo tema.

‘Ruby Jane’ visiblemente divertida con los movimientos de su compañera respondió riendo: “¿En serio? ¿Ese tipo de sentimiento? En mi opinión… no, esto no es fácil. No puedo explicarlo”.

De igual forma, la llamada ‘YG princess’ aprovechó el streaming para explicar a sus fans que se había lesionado semanas atrás, razón por la cual estaba usando muletas, pero que la situación no era de gravedad.

“Así que creo que usaré muletas y un yeso por un tiempo, pero realicé esta transmisión en vivo para decirles que no tienen que preocuparse. Han pasado algunas semanas, así que ya estoy mucho mejor y no afectará en absoluto el regreso. Todavía estoy asistiendo a fisioterapia todos los días”.

Asimismo, la rapera de BLACKPINK le pidió a sus fans que no le tomen importancia si la ven cojear ligeramente.

“Tengo un evento la próxima semana, y si ustedes me ven cojear un poco, sería genial si lo ignoraran”.