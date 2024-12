Jennifer Love Hewitt: confirma regreso de 'Sé lo que hicieron el verano pasado'

“Nunca es demasiado tarde para volver. Julie James ha vuelto. !Sé lo que harás el próximo verano!”. Con estas palabras, en su cuenta de Instagram, la actriz Jennifer Love Hewitt anunciaba la próxima versión de la recordada franquicia.

Hewitt señaló en el podcast I’ve Never Said This Before With Tommy DiDario que se sentía increíblemente honrada de que todavía la consideraran para el papel, incluso 27 años después del estreno de la película original, donde interpretó a Julie James.

La película de terror de 1997 se centra en un grupo de jóvenes adultos que asesinan accidentalmente a una persona, luego lo encubren y hacen un pacto de no contárselo a nadie. Un año después, el grupo es acosado por alguien que asegura saber lo que hicieron. “Solo ha sido cuestión de programar y asegurarme de que si vuelvo a la franquicia, simplemente no quiero ser el fantasma del pasado de los 90. Realmente quiero hacer algo y quiero estar allí para los fanáticos de Julie James… Solo quiero que se sienta como, ya sabes, si ella regresa, entonces significa algo”, dijo Jennifer.

La próxima secuela será dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y también contará con la participación de Sarah Michelle Gellar, de quien se dijo tuvo una rencilla con Jennifer Love Hewitt quien durante el rodaje de la recordada cinta habría querido cambiar el guión para que el personaje de Gellar fuera eliminado definitivamente.

Slasher de terror y misterio

Protagonizada por varios iconos adolescentes de los 90, como Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr., Sé lo que hicieron el verano pasado era un slasher de terror y misterio, donde un grupo de amigos tienen un accidente en la carretera, atropellan a una persona y, en lugar de llamar a las autoridades, deciden lanzar el cuerpo al mar y nunca volver a hablar de lo que sucedió esa noche.

Escena de 'Sé lo que hicieron el año pasado', estrenada en octubre de 1997. Foto: internet

Un año después, los amigos comienzan a recibir mensajes misteriosos, donde un extraño les dice que sabe lo que hicieron y que su secreto podría salir a la luz. Además, alguien comienza a perseguirlos y a matarlos de formas brutales, obligando a los sobrevivientes a luchar por sobrevivir, mientras intentan encontrar respuestas sobre el accidente y la identidad del hombre al que mataron.

La cinta tuvo una secuela en 1998, a la que se sumaron actores como Brandy y Mekhi Phifer, y años después, en el 2021, tuvo una serie de Prime Video donde una nueva generación de adolescentes eran perseguidos por un asesino después de ser parte de un accidente trágico.