Una nueva cinta de terror amenaza con apoderarse de la cartelera nacional. Se trata de la película ‘Operación Zombie: resurrección’, cuya historia gira en torno a un grupo de jóvenes soldados tailandeses, quienes deberán unir fuerzas con sus contrapartes japonesas; en medio de una guerra para derrotar un arma biológica que convierte a los hombres en muertos vivientes.



¿Cuándo se estrena ‘Operación Zombie: resurrección’?



‘Operación Zombie: resurrección’ se adentra en el género de horror y acción. Este filme, que se estrena en nuestro país este jueves 7 de noviembre en salas de cine a nivel nacional, se suma a la creciente popularidad de las producciones de zombis en el cine contemporáneo.



El elenco incluye a actores como Nonkul, Awat Ratanapintha y Supitcha Sangkhachinda, quienes aportan su talento a esta historia que combina acción y horror en un entorno bélico.



La llegada de ‘Operación Zombie: resurrección’ a las salas de cine peruanas promete ser un evento emocionante para los amantes del género. Con su mezcla de acción, horror y una narrativa que invita a la reflexión, esta película se posiciona como una de las más esperadas del año.

¿Quién es el director de ‘Operación Zombie: resurrección’?



En un contexto donde los filmes de zombis han evolucionado para convertirse en un género propio, ‘Operación Zombie: resurrección’ destaca por su enfoque en la camaradería y la lucha contra un enemigo común. La dirección de Kongkiat Komesiri, conocido por su trabajo en otras producciones de terror, promete una experiencia cinematográfica intensa y emocionante.



El cineasta tailandés Kongkiat Komesiri también es responsable de otros trabajos como ‘Art of the Devil 2’, ‘Art of the Devil 3’, ‘The Gangster’, ‘Estación Zombie’ y ‘Evil Dead’.



La trama de ‘Operación Zombie: resurrección’ no solo se centra en la lucha contra los zombis, sino que también explora temas de hermandad y fragmentación en tiempos de guerra. Según el director, la idea de la película se expandió al considerar cómo los zombis pueden actuar como un catalizador para las relaciones humanas en situaciones extremas. Este enfoque añade una capa de profundidad a la narrativa, diferenciándola de otras producciones del género.

‘Operación Zombie: resurrección’ narra la historia de cuatro soldados enfrentando zombis en medio de la guerra. Foto: difusión

Asimismo, el realismo en ‘Operación Zombie: resurrección’ se logra gracias a un equipo de maquillaje y efectos que ha trabajado arduamente para crear un ambiente aterrador. La preparación de los rostros de los actores, la creación de heridas frescas y la aplicación de sangre son solo algunos de los pasos que han seguido para garantizar que la experiencia visual sea impactante. Este esfuerzo no solo busca asustar, sino también sumergir al espectador en la atmósfera de la película.