Alice in Borderland season 2: ¿dónde ver online todos los capítulos completos en español latino?

'Alice in Bordeland 2' es una producción netamente japonesa. Foto: Netflix

'Alice in Bordeland 2' es una producción netamente japonesa. Foto: Netflix

Con el éxito de ‘El juego del calamar’ en Netflix desde su estreno en septiembre de 2021, otro título ha comenzado a captar la atención de los usuarios de la plataforma: ‘Alice in Borderland’. Basada en el manga homónimo, esta serie japonesa ha ganado notoriedad por su historia intensa y emocionante.

Dirigida por Shinsuke Sato, la serie cuenta con las actuaciones de Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, quienes interpretan a Ryōhei Arisu y Yuzuha Usagi, respectivamente. La primera temporada se estrenó el 10 de diciembre de 2020, seguida de la segunda dos años después. Aunque inicialmente pasó desapercibida, ahora ha captado nuevamente la atención de los usuarios, muchos de los cuales aseguran que supera a ‘El juego del calamar’. Además, hay gran expectativa por el estreno de su tercera temporada.

¿Dónde ver todos los capítulos de ‘Alice in Bordeland’ temporada 2?

Si quieres disfrutar de los 8 episodios de la segunda temporada de ‘Alice in Borderland’, tanto en español latino como en su idioma original, la serie está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Para acceder al contenido, debes estar suscrito a la N roja, lo que te permitirá ver no solo esta exitosa producción, sino también una amplia variedad de series, películas, documentales y otros títulos exclusivos que la plataforma ofrece a sus usuarios.

Además, ‘Alice in Borderland’ ha generado gran interés por su trama emocionante y sus giros sorprendentes, que han hecho que muchos la consideren una alternativa superior a El juego del calamar. Si aún no la has visto, es una excelente oportunidad para sumergirte en este fascinante mundo de supervivencia.

'Alice in bordeland' es una serie mejor producida que 'El juego del calamar', aseguran muchos en redes sociales. Foto: Netflix.

¿De qué trata ‘Alice in Bordeland' season 2?

Después del impactante desenlace de la primera temporada de ‘Alice in Borderland’, Arisu y Usagi se embarcan en una nueva misión para desvelar los oscuros secretos de Borderland. A medida que se adentran en un área que consideran clave para descubrir la verdad, se encontrarán con nuevos aliados, peligrosos enemigos y, lo más desconcertante, con la mente maestra que ha orquestado todo.

Asimismo, los desafíos se intensifican y los juegos a los que deberán enfrentarse son mucho más complejos y mortales que los de la primera temporada. En su búsqueda por recolectar las cartas restantes para regresar al mundo real, tendrán que lidiar con situaciones extremas y tomar decisiones que pondrán a prueba su instinto de supervivencia.

Reparto de ‘Alice in bordeland 2’

El elenco original de ‘Alice in Borderland’ vuelve a reunirse para la segunda temporada de la serie, lo que genera gran expectativa entre los seguidores. Además, se incorporan nuevos talentos al reparto, ampliando así la diversidad de personajes. A continuación, te presentamos un desglose de los actores que forman parte de esta nueva entrega.

Personajes que regresan a la serie:

Kento Yamazaki como Ryōhei Arisu

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Nijirō Murakami como Shuntarō Chishiya

Ayaka Miyoshi como Ann Rizuna

Dori Sakurada como Suguru Niragi

Aya Asahina como Hikari Kuina

Sho Aoyagi como Aguni Morizono

Riisa Naka como Mira Kano

Nuevos integrantes de la serie: