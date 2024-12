En 2025, Netflix presentará un esperado documental que presentará la vida de la cantante Karol G, revelando cómo su historia de "poder, pasión e inspiración" la ha convertido en un fenómeno global. Más allá de la estrella de la música, el proyecto promete mostrar el lado más humano de la artista colombiana: “La mujer detrás de la artista”

Dirigido y producido por Cristina Costantini, el documental ofrecerá un retrato íntimo y sin precedentes de una de las figuras más influyentes del reguetón urbano. Aunque Netflix ya adelantó algunos detalles este lunes, la fecha exacta de estreno sigue siendo un misterio que mantiene a los fans en expectativa.

¿Qué dijo Karol G sobre su documental en Netflix?

Karol G emocionó a sus seguidores al anunciar el estreno del documental con una carta manuscrita que compartió en sus redes sociales, adelantando detalles sobre este nuevo proyecto. "Una historia de sueños que parecían increíbles y que se alimentaron de una fe inquebrantable. ¡Una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes... mi sueño hecho realidad", escribió la cantante de ‘Tusa’ y ‘Sin pijama’.

A sus 33 años, Karol G ha coronado el que podría ser el mejor año de su carrera. Tras cerrar su exitosa gira Mañana Será Bonito, que llenó estadios alrededor del mundo y logró la hazaña de presentarse cuatro veces en el icónico Santiago Bernabéu de Madrid, la artista colombiana no ha dejado de acumular éxitos.

En 2023, arrasó en los Latin Grammy llevándose el premio al Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano por Mañana Será Bonito. Este 2024, continuó su racha triunfal al ganar el Grammy al Mejor Álbum Latino y repetir en los Latin Grammy con Mañana Será Bonito (Bichota Season). Un logro histórico que confirma su reinado en la música global.

Karol G anunciando su documental para Netflix. Foto: Instagram.

¿Quiénes están detrás de la producción del documental de Karol G en Netflix?

Cristina Costantini lidera un ambicioso proyecto como directora, destacándose por su trayectoria en el ámbito documental y su reconocimiento con un Emmy. Entre sus obras más notables se encuentra 'Mucho mucho amor' (2020), un retrato del icónico astrólogo Walter Mercado.

Por su parte, This Machine, una productora vinculada a Sony Pictures Television y establecida en 2020, ha ganado notoriedad en la creación de documentales, sumando a su repertorio títulos recientes como Elton John: Never Too Late y Martha.

En este contexto, Netflix, con más de 283 millones de suscriptores en más de 190 países, sigue ampliando su catálogo, ofreciendo una variada gama de contenidos que abarca diferentes géneros y formatos. Los usuarios pueden acceder a este material bajo demanda desde cualquier dispositivo, adaptando su plan a sus preferencias.