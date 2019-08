Blade: ¿De héroe a villano? Wesley Snipes podría regresar como Drácula

En la pasada Comic-Con 2019 de San Diego se dio a conocer la noticia anunciada por Kevin Feige, que la compañía hará un reboot de Blade, lo cual emocionó a los asistentes, sin embargo, no fue hasta que se informó que Mahershala Ali interpretará al protagonista, que las dudas circularon en redes sociales cuestionándose por el paradero de Wesley Snipes, antiguo personaje principal.

El actor tuvo conversaciones en años anteriores para encarnar nuevamente a Blade, pero por problemas de justicia, no se concretó un trato. Todo esto ha cambiado ya que según cercanos rumores, indicaría que Marvel podría incluirlo en la película pero esta vez como Drácula.

Blade - Tráiler en español

El canal de YouTube, Lords of the Long Box, ha afirmado que los expertos mencionan que el actor sí podría volver a la franquicia, pero ahora como el villano. Además, mencionan que este personaje tendría gran aparición en la cinta, ya que se basará en los primeros cómics, como ‘Tomb of Dracula’, la serie que introdujo a Blade en el Universo de Marvel en la década de 1970.

Si bien la cinta también es conocida por salvar a la compañía de la bancarrota, Snipes fue quien se ganó la fama y a los miles de fanáticos por el personaje, por lo que es sencillo que Feige reconsidere integrarlo en el nuevo proyecto.

Recordemos que Blade se estrenó en 1998 y no paró hasta tener su trilogía que capturó la atención de todos y ahora es considerada como un clásico de Marvel que todo fanático no puede perderse. Ahora se espera que los demás Mahershala pueda estar a la altura y superar la huella que dejó Snipes.