La casa de papel 3: Aparece Alicia Sierra, la encargada de atrapar a La Resistencia

"Soy Alicia Sierra y voy a llevar esta operación", con esas palabras se presenta Alicia Sierra, el nuevo personaje que será clave en La Casa de Papel 3 que se estrenará el próximo 19 de julio a través de Netflix.

Es por ello que, la cuenta oficial de la serie decidió soltar un pequeño teaser donde se puede ver al personaje de la cantante y actriz Najwa Nimri, quien le pondrá las cosas difíciles al Profesor y sus 'ciudades'.

"Voy detrás de toda esta gente que tanto quereís. La Resistencia los llamáis. Están ahí para engañaros. Mientras las cámaras los transmiten haciendo propaganda. No os preocupeís, que se lo voy a poner muy difícil", comienza a decir Alicia Sierra, quien será la nueva encargada de detenerlos.

Conoce a Alicia Sierra. Si creías que Prieto era duro, no has visto nada. pic.twitter.com/TK1lCfhdbf — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 29 de mayo de 2019

"Si creías que Prieto era duro, no has visto nada", publica el twitter de La casa de Papel. Hace unos días, se reveló otro teaser donde aparecía el Profesor, quien explicó que la policía había capturado a uno de ellos, que no tenían intención de volver pero ante esa situación, no les queda de otra".

¿Cuándo es el estreno de La casa de papel 3?

El próximo 19 de julio vuelve la ficción junto a un nuevo atraco, o por lo menos eso es lo que debería ser. Con el estreno de el tráiler oficial, fans de la Casa de papel están divididos en este tema, mientras algunos piensan que un nuevo robo está a la vista, otros indican que una posible alianza con la policía podría acercarse.