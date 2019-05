Terminator: Destino oculto lanza tráiler con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton

La guerra contra Skynet continúa, uno de los estrenos más esperados del año ha lanzado su primer tráiler oficial. Terminator: Destino oculto presentó su primer adelanto con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton de protagonistas.

La sexta entrega de la serie Terminator nos presenta sus primeras imágenes oficiales con Sarah Connor armada hasta la cabeza. Las balas y los momentos de acción están asegurados.



Se espera que esta película de la franquicia Terminator sea del agrado de los fans, quienes esperaron varios años para ver de nuevo juntos en pantalla a Linda Hamilton y Arnold Schwarznegger.

El plus de este proyecto es la participación de James Cameron, quien dirigió las dos primeras películas; esta vez vuelve como productor. El póster que se publicó el último miércoles, nos trae al recuerdo "Terminator 2: el juicio final" de Cameron.

Welcome to the day after Judgment Day. Check out the official poster for #TerminatorDarkFate. Teaser trailer tomorrow. pic.twitter.com/dXeAwYrsAi