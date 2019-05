Game of Thrones: ¡Atención! Ante filtraciones, se habrían grabado múltiples finales

Los fanáticos de Game of Thrones están compartiendo todas sus emociones en redes sociales ante el fin de la serie de HBO. Algunos incluso han acudido a foros de fans para saber qué pasará en el tan esperado 8x06. En espacios como Reddit vienen circulando supuestas filtraciones del capítulo, por lo que más de uno ya está mostrándose en contra de lo que ha leído.

Ante estas noticias, fans están recordando lo que dijo el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, en el 2017. De acuerdo al portal Comicbook, en conversación con el diario "The Morning Call", Bloys indicó que esperaba que la serie filmara múltiples finales, como una forma de evitar que los spoilers se filtraran tanto como sea posible en redes sociales.

"Tengo entendido que Game of Thrones va a grabar varios finales para que nadie sepa realmente lo que pase en el set", reveló Bloys en aquel entonces. "Esta es una medida que se toma en un programa de la magnitud de GOT", agregó.

Si bien no se sabe si HBO realmente siguió este plan, espectadores están especulando sobre si en verdad Game of Thrones tendrá o no más de un final, o en el mejor de los casos, un cierre alternativo.

En última instancia, los fanáticos solo tendrán que prepararse para cualquier cosa, cuando el episodio finalice, las redes no serán lo mismo.