Game of Thrones 8x06: ¿Dónde y a qué hora ver el capítulo final? [VIDEO]

A escasas horas del fin de Game of Thrones, en redes sociales los fanáticos son los más entusiasmados por saber qué pasará con cada uno de los personajes y sobre todo quién será el gran gobernante de los 7 reinos.

Game of Thrones 8x06 nos presenta esta noche la culminación de 8 temporadas de una historia llena de fantasía, amor y traiciones. Si bien los fans son los más emocionados por conocer el final, ellos serán los únicos que decidan si HBO le dio a Juego de Tronos el final que se merece.

GUÍA DE CANALES PARA VER GAME OF THRONES 8X06

Game of Thrones ONLINE: Horarios para ver GOT en el mundo

Estados Unidos: 9:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

¿Cómo ver HBO GO EN VIVO GRATIS?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

Tráiler de Game of Thrones 8x06

¿Cuánto cuesta HBO GO?

- Perú: 31.90 soles al mes

- México: 149 pesos al mes

- Colombia: 29.900 pesos al mes

- Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

- España: 7,99 euros al mes

HBO GO EN VIVO: ¿Cómo activar prueba de 1 mes gratis?

Para poder ver Game of Thrones 8x05 a través de HBO GO EN VIVO, deberás entrar a la página www.hbogo.com y ahí te saldrá la opción de "Disfruta de prueba gratis" y "conecta tu cuenta de proveedor". Tendrás que seleccionar la primera, luego elegir el país donde te encuentras y te pedirá descarga la aplicación a través de App Store o Google Play.

Una vez que hayas hecho eso deberás entrar seleccionar tu distribuidora de cable, teléfono, correo para poder registrarte y una vez que hayas hecho eso, podrás disfrutar del capítulo estreno en la hora indicada. Tendrás un mes de prueba gratis y, cuando desees, podrás salir de esto.