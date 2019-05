Batman vs Deathstroke era la mejor película de DC Cómics, pero Warner la canceló

Lo perdimos. Batman iba a enfrentar al letal Deathstroke en una pelea nunca antes vista en el cine según la idea original del director y actor Ben Affleck; no obstante, Warner Bros decidió desechar el guión que la estrella de Hollywood preparó junto Geoff Johns.

Esta información se dio a conocer gracias al reportero David Betancourt de The Washington Post, quien respondió dentro de un hilo que inició otro colega donde reveló que George Clooney le advirtió a Affleck no aceptar el papel del Hombre Murciélago.

Esta semana, George Clooney confesó la terrible experiencia que tuvo al protagonizar la película Batman y Robin hace más de 20 años. Con la presión del estudio en su rol, el experimentado artista le recomendó a Ben Affleck tener mucho cuidado con tomar riendas de tal responsabilidad.

Por medio de esta noticia y defendiendo el plan que tenía Affleck al escribir y protagonizar The Batman el año pasado, David Betancourt comentó en un tweet: (La película) iba a tratar sobre Batman vs Deathstroke: El Amanecer de los Vigilantes.

It was going to be Batman v Deathstroke Dawn of Vigilantes. I’d have checked it out.