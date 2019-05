Avengers: Endgame contará con escena post-créditos

¡Lo que todos los fanáticos esperaban! Avengers: Endgame se estrenó el pasado 25 de abril, rompiendo récords de taquilla a nivel mundial. Sin embargo, miles de fanáticos esperaban la escena post-créditos, la cual nunca llegó.

Se sabe que los directores de la película, Joe y Anthony Russo nunca consideraron incluir la famosa escena en la película, rompiendo así una tradición que empezó en 2008 con Iron Man.

Según informa Deadline, desde el 11 de mayo los espectadores que asistan a la función de Avengers: Endgame contará con una escena post-créditos.

Pero no será una nueva secuencia, ya que después que termine la película aparecerá Tom Holland, quien invitará a quedarse hasta el final de los créditos para ver el último de Spider-Man: Far from Home.

Para muchos es raro que se incluya un tráiler completo al final de la película, pero teniendo en cuenta que 'Far from Home' es una continuación directa de 'Endgame', esto no suena descabellado.

Además, esta no sería la primera vez que un adelanto se usa al final de una película en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En 2011 al finalizar Capitán América: El Primer Vengador, se vio un teaser de Avengers como la escena post-créditos.

Sinopsis de Avengers: Endgame

"Gracias al chasquido de Thanos el mundo sufre lo que llama "la ejecución", debido a que la mitad de población desapareció en un instante. Eso incluyó a héroes como Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, el Soldado del Invierno, Groot y otros. Como vimos en el primer tráiler, los que quedaron deben arreglar lo que Thanos rompió, juntando a los Vengadores que quedaron y a nuevos aliados para ir a la batalla contra el Titan Loco."

"Eso significa que invocarán a viejos amigos como Hawkeye y nuevos amigos como la Capitana Marvel, así como unir a aquellos que defendieron a la tierra en la batalla de Nueva York. Los héroes que quedan son: Capitán America, Iron Man, Black Widow, Hulk, Hawkeye, Thor, Rocket Raccoon, War Machine, Nebula, Ant-Man y Capitana Marvel, aunque será complicado reunirlos, pues Tony Stark y Nebula están perdidos en Titán."