Bruce Lee: el 'Dragón' admitió que no vencería a Muhammad Ali

¡Un encuentro épico! Durante la década del 70, dos personas eran consideradas como los más letales con sus puños. Estos eran Bruce Lee y Muhammad Ali.

Se sabe que muchos querían ver una pelea entre las dos leyendas y el público tenía a sus favoritos. Los fanáticos del boxeo apostaban todo por Ali, mientras los seguidores de las artes marciales chinas daban como ganador a Bruce Lee.

Sin embargo, ya se sabía el ganador antes que la pelea se hubiera dado, ya que el 'Dragón' admitió que caería ante el imponte peso pesado.

Con 1.92 metros de altura y 95 kilos, Ali era un contrincante difícil para cualquier deportista o artista marcial de la época, incluido el maestro del Jeet Kune Do.

Según cuenta el libro de 1989 'The Making of Enter the Dragon', escrito por Mass Appea, en una ocasión Bolo Yeung fue a ver a Lee a los estudios Golden Harvest.

Fue en ese momento que lo encontró viendo un documental sobre Cassius Clay, campeón de peso pesado en ese momento.

El documental mostraba a Ali peleando con distintos boxeadores, es así que Bruce acomodó un espejo de cuerpo entero para reflejar la imagen de Ali.

Según cuenta Yeung, el 'Dragón' miraba el espejo detenidamente y seguía los movimientos de Cassius. Si este movía la mando derecha, Bruce la seguía y si Ali movía el pie izquierdo, Bruce hacía lo mismo con su extremidad inferior.

“Todo el mundo dice que debo luchar con Ali algún día. Estoy estudiando cada movimiento que hace. Estoy llegando a saber cómo piensa y se mueve”, le dijo Lee a Bolo.

Es en ese momento que admitió su derrota: "Mira mi mano”, dijo. “Son manos de un pequeño chino. Me mataría”, sentenció el maestro.

Muchos concuerdan con esto, ya que creen que Bruce Lee fue más un actor que un atleta a comparación de Muhammad Ali.



Las mejores peleas de Muhammad Ali

Las mejores peleas de Bruce Lee