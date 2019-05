Spider-Man: Un nuevo universo: ¿Secuela se unirá con la película de Tom Holland?

La ganadora del Oscar 2019 a "Mejor Película Animada" acaba de hacer un anuncio que ha alegrado a todos los fanáticos de Marvel. ¿De cuál estamos hablando? Spider-Man: Into The Spider-Verse (Un Nuevo Universo).

En horas de la mañana, la cuenta oficial de la película lanzó un misterioso tweet que conecta no solo a un universo, sino a muchos más, justamente cuando se acaba de hablar de multiversos en el tráiler de Spider-Man: Far From Home.

"Nos vemos en otra dimensión", se puede leer en la publicación de Twitter de la película. Esta simple oración ha alborotado a los fanáticos de Marvel, quienes se hacen la idea de que Miles Morales pueda aparecer junto a Tom Holland en un futuro filme o tal vez, una serie.

¿Se podrá dar esta unión? Aunque suene descabellado, sí. La película de Marvel, Spider-Man: far From Home, ha abierto la posibilidad de trabajar con varias realidades al mismo tiempo pues Mysterio (Jake Gyllenhaal) aclaró que llegó de otra tierra.

See you in another dimension ✌🕷 pic.twitter.com/kprck2zmIa — Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) 8 de mayo de 2019

Así mismo, en Spider-Man: Into The Spider-Verse (Un Nuevo Universo) ya se había tratado este tema, pues es la primera película del universo Marvel que une diferentes realidades, juntando a varios arácnidos de diferentes mundos.

Al final de la cinta animada ganadora del Oscar 2019 vimos que aparece Spider-Man 2099 quien se encuentra con el de los años 60, protagonizando el popular meme de los dos arácnidos, dando pie a que habrá una secuela.

Ahora se da la gran pregunta, ante este tweet, ¿Veremos cómo se unen ambos universos?