Game of Thrones: Piden que Arya y 'El perro' tengan spin-off y revelan cómo luciría

Mientras que los fanáticos de Game of Thrones esperan los últimos dos episodios del programa para ver quién se sentará con el Trono de Hierro, un seguidor se ha adelantado a los hechos y ha lanzado un video sobre las aventuras de Arya Stark y 'El perro'.

Como se sabe, tras el fin de la Batalla de Winterfell, ambos personajes se encontraron en un camino a las afueras del Norte. Arya Stark le pidió a Sandor Clegane acompañarlo en su travesía, él le dijo si lo iba a dejar abandonado una vez más y ella le contestó que no. Ambos emprendieron el viaje.

Sabiendo que ambos personajes han partido en un mismo rumbo, un seguidor de la historia ha compartido en Facebook lo que sería una futura producción spin-off de ambos personajes. Con un video donde se ve a ambos cabalgar a lo largo de la nieve y se recuerda su paso por toda la historia de Game of Thrones, el material es ambientado con la canción I Got A Name de Jim Croce.

Con dos episodios restantes, no hay ninguna garantía de que Arya o The Hound salgan con vida, especialmente si consideramos la posibilidad de que veamos en pantalla el 'Cleganebowl', enfrentamiento entre 'El perro' y su hermano 'La montaña'. Además, está la venganza de la joven Stark contra Cersei Lannister.