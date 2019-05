Spider-Man Far From Home tráiler: Mysterio revela que viene del Multiverso [VIDEO]

El tráiler de Spider-Man: Far From home está entre nosotros y nos ha dejado más sorpresas que nunca. ¡Si es que no has visto Avengers: Endgame, entonces no debes verlo!

En horas de la mañana acaba de salir el nuevo avance de la secuela del arácnido, confirmando más de una teoría que sucedió en la última cinta de los vengadores.

El nuevo avance de Spider-Man: Far From contiene bastantes spoilers de Avengers: Endgame, sobre todo por la muerte de uno de los personajes más queridos por todos: Iron Man.

Al principio vemos a Peter Parker llorar y extrañar a su mentor, Tony Stark, mientras que Happy le dice que debe superar esto, mientras que Spider-Man aparece atrapando a unos malhechores.

Happy le dice que debe contestar la llamada de Nick Fury porque quiere ponerse en contacto con él. Cuando este momento llega, el presidente de SHIELD le presenta a Mr. Beck (Mysterio), un sujeto de otra realidad que apareció gracias al chasquido de Thanos. ¿Se confirma el Multiverso? ¡Se confirma el Multiverso!

Tras esto vemos a ambos pelear contra los Elementales, seres que, al parecer, han llegado gracias al Multiverso. Así mismo, la pelea interna de Spider-Man por querer llevar una vida normal, sin embargo, no puede.

Sin más, aquí te dejamos el tráiler de Spider-Man: Far From con idioma original para que puedas disfrutarlo.

🔥 BOOM 🔥 Nuevo tráiler con SPOILERS de 'SPIDER-MAN FAR FROM HOME'.pic.twitter.com/cWoHZC7Ioy — Strip Marvel TV (@StripMarvel) 6 de mayo de 2019

Recordemos que Spider-Man: Far From es la continuación de Avengers: Endgame y empieza cinco minutos después.