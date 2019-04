Game of Thrones 8x03: Maisie Williams habló sobre el gran momento de Arya [SPOILERS]

¡Spoilers! Luego uno de los episodios más impactantes de todo Game of Thrones, los fans siguen atónitos con el resultado de la batalla entre las fuerzas de Invernalia (Winterfell), la feroz Arya Stark y el Rey de la Noche.

Convirtiéndose en tendencia mundial por su gran hazaña, Maisie Williams habló del desarrollo de su personaje durante el episodio 8x03 de Game of Thrones.

Advertencia de Spoilers de la trama principal de Juego de Tronos

Como pudimos ver ayer, Arya Stark mató al Rey Nocturno en el último episodio de Game of Thones. La estrella de la serie estaba tan sorprendida por la escena más importante de la 'pequeña loba' así como de toda la serie de HBO.

Williams al momento de leer el guión del episodio pensó que los seguidores de GoT la odiarían porque la derrota del Night King estaba en la agenda de su hermano, Jon Snow.

“Inmediatamente pensé que todos lo odiarían; que Arya no se lo merece. Lo más difícil en cualquier serie es cuando construyes un villano que es tan imposible de derrotar y luego lo derrotas. Se debe hacer de manera inteligente porque, de lo contrario, las personas dicen: 'Bueno, [el villano] no podría haber sido tan malo cuando una chica de 100 libras entra y lo apuñala'. Tienes que hacerlo fresco. Y luego le dije a mi novio y él me dijo, 'Mmm, debería ser Jon aunque realmente, ¿no?”, reflexionó la joven actriz en diálogo con Entertaiment Weekly.

En ese sentido, la estrella de HBO lidió con la duda pero se dio cuenta que era necesario darle la oportunidad a Arya Stark contra la mayor amenaza de todo Westeros.

“Cuando hicimos todo lo posible con Melisandre, me di cuenta de que toda la escena con [la Mujer Roja] lo lleva de vuelta a todo en lo que he estado trabajando durante las últimas 6 temporadas: 4 si lo piensas desde que [Arya] llegó al Casa de Blanco y Negro ", dice Williams. “Todo se reduce a este momento. También es inesperado y eso es lo que hace este programa. Entonces me dije: 'jódete Jon, lo entiendo'”, enfatizó.

Luego de las revelaciones de Maisie Williams ¿Estás de acuerdo con el final que le dieron al Rey de la Noche? Arya Stark ha sido un personaje que ha desarrollado muchas habilidades alrededor de su viaje y para muchos no fue una sorpresa que el lider de los White Walkers conozca su fin a manos de la 'niña sin rostro'.