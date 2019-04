Spider-Man Far From Home: Nueva imagen revela spoiler de Avengers: Endgame

Tras el estreno de "Avengers: Endgame" se dará por culminada la famosa 'Fase Tres' del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sin embargo, tres meses después, se reanudará la 'Fase Cuatro' con el estreno de "Spider-Man: Far From Home".

Hace poco se supo que la secuela de "Homecoming" adelantó su estreno para Estados Unidos. Ya no sería el 5 sino el 2 de julio. Esto se debe a que Marvel piensa aprovechar las vacaciones de 4 de julio, donde haría su debut la primera cinta de la 'Fase Cuatro'.

Ahora último se acaban de publicar dos nuevas imágenes de "Spider-Man: Far From Home", una más reveladora que la otra, donde tendría contenido spoiler sobre "Avengers: Endgame". La primera fotografía se puede ver a Peter Parker (Tom Holland) usando el traje de araña abrazando a MJ.

En la segunda imagen aparece Spider-Man con su nuevo traje de sigilo conversando con el presidente de SHIELD, Nick Fury (Samuel L. Jackson) y la Agente María Hill (Cobie Smulders). La información que se conoce de "Spider-Man: Far From Home" es que empieza cinco minutos después de "Avengers: Endgame".

Al haberse confirmado esta noticia, se puede saber que ambos agentes habrían vuelto de la muerte tras los acontecimientos de "Infinity War", donde desaparecieron producto del chasquido de Thanos. Esto quiere decir que, ¿también volverán los Vengadores muertos?

Por el momento no hay más información sobre "Spider-Man: Far From Home", sin embargo, se sabe que aparecerán los elementos de agua, fuego, viento y tierra. Así mismo, Mysterio (Jake Gyllenhaal) también dirá presente en el UCM.

AQUÍ PUEDES VER EL TRÁILER DE SPIDER-MAN: FAR FROM HOME