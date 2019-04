Toy Story 4: ¡Atención! Revelan dos spin-off de saga para Disney Plus

Se vienen con todo. La reciente presentación de Disney Plus, servicio de streaming que competirá directamente con Netflix, ha traído consigo una serie de atractivos estrenos para el deleite de los seguidores de cada una de las franquicias que la compañía de Mickey Mouse posee en la actualidad. Entre estos anuncios, se encontraría un par relacionado con la popular saga de películas Toy Story.

De la mano con el estreno de Toy Story 4, Disney anunció la creación de dos series basadas en la popular franquicia de juguetes. La primera estaría basada en un nuevo personaje de la franquicia, mientras que la segunda explicará algunos acontecimientos ocurridos durante las primeras películas centrados en un personaje que muchos recordarán.

La primera serie adelantada por Disney y Pixar trataría sobre Forky, el tenedor que se convierte en juguete por obra de la pequeña Bonnie en la última entrega de la saga. Titulada 'Forky Ask a Question', la serie de cortos animados tendrá 10 episodios centrados en el peculiar juguete.

Get to know @ToyStory 's newest star in Forky Asks A Question, a series of @Pixar shorts, coming on day one of #DisneyPlus

En ese sentido, también se comunicó la producción de una segunda serie 'Lamp Life' basada en Bo Peep, la pastora que - según el dinosaurio de juguete Rex, se perdió antes de los acontecimientos de Toy Story 3. Este spin-off conectará los hechos ocurridos entre la primera y la cuarta parte de la franquicia.

Have you herd? 🐑 @ToyStory's Bo Peep will be coming home to #DisneyPlus in her very own @Pixar short, Lamp Life.