Sex and the City 3, el regreso de la exitosa serie

La autora de ‘Sex and the City’, Candance Bushnell, compartió en su cuenta oficial de Twitter una buena noticia para todos los fanáticos de la exitosa serie: su nuevo libro ‘Is There Still Sex in the City?’ será convertido en un guion.

La tercera entrega de ‘Sex and the City’ fue cancelada, ya que las protagonistas Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall no se llevan bien, a pesar que en la ficción interpretaron a las mejores amigas.

El nuevo libro, que es la continuación de ‘Sex and the City’, saldrá a la venta en agosto. Se abordan temas como el sexo, las citas y la amistad como en los libros anteriores, solo que ahora está hecho desde el punto de vista de una mujer de 50 años.

La propia autora comentó en su cuenta oficial de Twitter que su nuevo libro ‘Is The Still Sex in the City?’ fue vendido a Paramount TV. La famosa serie de HBO tendrá una nueva temporada. Se examinará las relaciones y el amor después de los 50 años.

Paramount Television y Anonymous Content compraron los derechos del nuevo libro para hacer una nueva serie de TV. La autora está a cargo de armar el piloto y además será la productora ejecutiva, según lo informó el portal de noticias Deadline.