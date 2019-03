Suspenden rodaje de serie 'Riverdale' por la muerte de Luke Perry

Después que sufriera un derrame cerebral, el actor estadounidense Luke Perry falleció a los 52 años, dejando un vacío en la producción de la serie de misterio juvenil 'Riverdale', de las compañías Warner Bros Televisón y The CW, razón por la que anunciaron, este lunes, la suspensión del rodaje.

"Era un miembro muy querido de la familia de Riverdale, Warner Bros y CW. Luke era todo lo que esperabas que fuera: un profesional consumado, increíblemente entregado, con un corazón enorme y un amigo para todos", reza el comunicado de la producción de la serie, quienes también destacan que Perry cumplía un papel de figura paterna y mentor para los actores jóvenes.

En 'Riverdale', Luke Perry interpretaba a 'Fred Andrews', padre de 'Archie', el protagonista de la serie, papel cubierto por el joven actor neozelandés Keneti James 'KJ' Apa.

A statement from Riverdale’s executive producers, Warner Bros., and The CW. pic.twitter.com/1YNhbaupHv — Riverdale (@CW_Riverdale) 4 de marzo de 2019

"Una verdadera legenda. Suerte de tenerlo en esta tierra", escribió KJ Apa en 2017, en una de sus publicaciones de Instagram, en la que aparece acompañado por Perry.

Hasta antes de la muerte del actor estadounidense, se filmaba la cuarta temporada de 'Riverdale'.

La tercera temporada de esta serie aún es transmitida en Latinoamérica.

Por otra parte, Luke Perry aparecerá póstumamente en 'Once Upon a Time in Hollywood' de Quentin Tarantino, interpretando al actor canadiense-estadounidense Wayne Maunder. La cinta llega a los cines el próximo 9 de agosto.