Green Book: Historia, sinopsis, crítica y premios de la mejor película de los Oscar 2019 [TRAILER]

De todos los ganadores del Oscar 2019, "Green Book" fue la que más sorprendió al público, pues pocos pensaron que se llevaría la estatuilla dorada más ansiada.

Ahora que se conoce su triunfo, es probable que más de uno se anime a verla.

Te explicamos la sinopsis de "Green Book" y otros detalles sobre su realización:

Sinopsis de Green Book

"Green Book" es una historia de comedia dramática que muestra el gran problema de discriminación racial que existió durante la década de los 60 en el sur de los Estados Unidos.

¿Quieres saber por qué "Green Book" lleva ese título? Su traducción, "Libro verde", hace referencia al cuaderno donde estaban registrados los lugares donde estaba prohibido el ingreso de los afroamericanos.

El personaje principal, Tony Lip (Viggo Mortensen), es un italoamericano que vive en el Bronx, Nueva York, y es contratado para ser el chofer de Don Shirley (Mahershala Ali), un reconocido pianista negro.

Él lleva, durante su gira de conciertos por el sur de los Estados Unidos, el "Libro verde" para evitar acercarse a los lugares donde no era aceptado por sus características físicas.

Las diferencias que ambos deberían tener por sus razas no se evidencian porque viven experiencias que les demanda de hacer frente a los prejuicios.

Por lo contrario, ambos forman una gran amistad.

Criticas de Green Book

Uno de los ganadores del Oscar 2019 más impactante fue "Green Book" porque la crítica, antes de que se supiera el resultado, no fue tan positiva.

Algunos especialistas en cine aseguraron que esta cinta reducía el tema del racismo.

Sobre esto, el actor Viggo Mortensen dijo lo siguiente: "Dicen eso porque es una película de vocación popular, para todo el mundo, que no excluye a nadie. Tras verla, hasta las personas blancas más reaccionarias empezarán a mirar a las personas negras de manera distinta, y viceversa. ("Green Book") sostiene que el racismo está motivado por nuestra ignorancia sobre aquellos que no son como nosotros. Y creo que es la película idónea para el mundo actual, tan dividido y enfadado y lleno de odio. Deberían proyectarla en las escuelas".

El actor Mahershala Ali que interpretó al coprotagonista de "Green Book" también se pronunció al respecto. Dijo que la cinta es más un drama que una comedia y agradeció a los creadores a través de este mensaje:

"Peter Farrelly y los guionistas, Brian Currie y Nick Vallelonga, han sabido construir un guión tan magnífico que apenas ha habido cambios durante el rodaje. Han conseguido un maravilloso equilibrio que consigue llevarte a lo más alto de la comedia y bajarte a las profundidades de la lucha de una persona con su dolor", confesó.

Premios de Green Book

"Green Book" fue uno de los ganadores del Oscar 2019 que obtuvo premios en las siguientes categorías:

- Mejor Película

- Mejor Actor de Reparto por la actuación de Mahershala Ali

- Mejor Guion Original

Green Book: Trailer original

La amistad que surge entre Tony Lip (Viggo Mortensen) y Don Shirley (Mahershala Ali) ya se mostraba en el trailer.

Ambos se conocen durante un tour del pianista que inicia en Manhattan. Desde esa ciudad se dirigen hacia el sur de los Estados Unidos donde se encuentran las zonas más racistas en la década de los 60, contexto de "Green Book", uno de los ganadores del Oscar 2019.

Este es el trailer original.

Green Book: Trailer subtitulado en español

En caso quieras ver el trailer subtitulado en español de uno de los ganadores del Oscar 2019, haz click en el siguiente video:

Personajes de Green Book

Viggo Mortensen como Frank "Tony Lip" Vallelonga

Mahershala Ali como Don Shirley

Linda Cardellini como Dolores Vallelonga

Dimeter Marinov como Oleg

Mike Hatton como George

Iqbal Theba como Amit

Sebastian Maniscalco como Johnny Venere

P. J. Byrne como Productor

Montrel Miller como Mesero del Hotel Birmingham

Dennis W. Hall como Wise Guy Mags

Randal González como Gorman

Maggie Nixon como Wise Guy Mags

Ficha técnica

Título: Green Book: Una amistad sin fronteras

Título original: Green Book

País: Estados Unidos

Director: Peter Farrelly

Guion: Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly

Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark, P.J. Byrne, Brian Stepanek, Sebastian Maniscalco, Iqbal Theba, Tom Virtue, Ninja N. Devoe, Daniel Greene, Joe Cortese, David Kallaway, Paul Sloan, Jim Klock

Género: Comedia dramática, comedia y cine biográfico

Productora: Innisfree Pictures, Participant Media, Wessler Entertainment

Distribuidora: Universal Pictures

Nominaciones al Oscar

En esta lista encontrarás a algunos de los ganadores del Oscar 2019.

MEJOR PELÍCULA

BlackKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book (GANADOR)

Roma

A Star Is Born

Vice

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

MEJOR ACTOR

Chrristian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali (Green Book) (GANADOR)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

MEJOR GUION ORIGINAL

The Favourite (Deborah Davis u Tony McNamara)

First Reformed (Paul Schrader)

Green Book (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly u Nick Vallelonga) (GANADOR)

Roma (Alfonso Cuaron)

Vice (Adam McKay)

MEJOR GUION ADAPTADO

A Star Is Born (Bradley Cooper, Will Fetters u Eric Roth)

The Ballad of Buster Scruggs (Joel Coen u Ethan Coen)

BlacKkKlansman (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel u Kevin Willmott)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

Can You Ever Forgive Me? (Nicole Holofcener y Jeff Whitty)

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Border

Mary Queen of Scots

Vice

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth E. Carter)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)

MEJOR FOTOGRAFÍA

The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron)

A Star Is Born (Matty Libatique)

Cold War (Lukasz Zal)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"All the Stars" (Black Panther, compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith, y cantada por Kendrick Lamar y SZA)

"I'll Fight" (RBG, compuesta por Diane Warren y cantada por Jennifer Hudson)

"The Place Where Lost Things Go" (Mary Poppins Returns, compuesta por Marc Shaiman y Scott Wittman, y cantanda por Emily Blunt)

"Shallow" (A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga)

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" (The Ballad of Buster Scruggs, compuesta por Dave Rawlings y Gillian Welch, y cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Black Panther (Ludwig Goransson)

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

Isle of Dogs (Alexandre Desplat)

Mary Poppins Returns (Marc Shaiman)

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Capernaum (Líbano)

Cold War (Polonia)

Never Look Away (Alemania)

Roma (México)

Shoplifters (Japón)

MEJOR SONIDO

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart)

The Favourite (Fiona Crombie and Alice Felton)

First Man (Nathan Crowley and Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre and Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

MEJOR EDICIÓN

BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book(Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)

MEJOR CORTO ANIMADO

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

MEJOR CORTOMETRAJE

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Viggo Mortensen en Green Book

Viggo Mortensen interpretó al chofer italoamericano que transportó a Don Shirley (Mahershala Ali), un reconocido pianista negro.

Para Peter Farrelly, director de "Green Book", fue la actuación de Viggo la que ayudó a la cinta a resaltar como uno de los ganadores de los Oscar 2019.

Así lo afirmó durante la premiación a través de su discurso:

“La historia completa es de amor, es de quererse los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, y encontrar la verdad acerca de quien somos, pues somos iguales. (...)Esto no hubiera empezado, por cierto, sin Viggo Mortensen. Y todos estos premios son por Viggo y Mahershala y Linda, pero todo empezó con Viggo”, concluyó, recibiendo una gran ovación por parte del público.

Estreno en Perú y en el mundo

"Green Book" se preestrenó el 11 de setiembre de 2018, en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Luego se vio por primera vez en los Estados Unidos y en veinte ciudades el 16 de noviembre del año pasado. Cinco días después, se proyectó en todo el mundo.

Fecha de estreno en Estados Unidos: 16 de noviembre de 2018.

Fecha de estreno en España: 1 de febrero de 2019.

Fecha de estreno en Perú: 7 de febrero de 2019.

Fecha de estreno en México: 22 de febrero de 2019.