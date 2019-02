Oscar 2019 EN VIVO: sigue el live streaming de la ceremonia

Los Premios Oscar 2019, la celebración más importante del cine a nivel mundial, se celebra esta noche, y es organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Entre las películas favoritas de la noche se encuentra Roma, quien se encuentra nominada en 10 categorías entre la que destacan la de mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor director y mejor actriz.



Si no te quieres perder EN VIVO el Oscar 2019, aquí te decimos en qué canal verlo, qué día y a qué hora.

Premios Oscar 2019 horarios en Latinoamérica



México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 7:00 pm.

Ecuador, Colombia, Panamá: 8:00 pm.

Estados Unidos - Los Ángeles: 5:00 pm. (ET) / 09:00 pm. (PT)

Estados Unidos - Nueva York: 8:40 pm. (ET) / 12:40 am. (PT)

Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 pm.

La cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood, @TheAcademy, transmitirá el streaming en vivo de la alfombra roja a partir de las 6:30 p.m.

❤️ this Tweet to see the stars come out for the #Oscars pic.twitter.com/7Qr5vAhHSu