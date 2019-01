The Beatles: Peter Jackson alista cinta con material inédito de la banda [VIDEO]

En el aniversario número 50 del famoso concierto sobre el techo de Apple Records de The Beatles, el cineasta Peter Jackson acaba de confirmar que prepara una cinta sobre el grupo británico.

Jackson, la mente maestra detrás de El señor de los anillos, El Hobbit y King Kong, indicó que la película será una de las 'más íntimas' hechas sobre 'los cuatro de Liverpool' al presentar material audiovisual inédito.

El filme estará basado en unas 55 horas de material audiovisual que fue grabado entre el 2 de enero y el 31 de enero de 1969, periodo en el que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star grabaron su último disco, Let it be.

La pieza cinematográfica, aún sin título, estará basada en 55 horas de imágenes inéditas de The Beatles en el estudio, grabadas exactamente hace 50 años mientras trabajaban en el álbum "Let It Be". Por el momento no se tiene información sobre la fecha de estreno.

En un comunicado a la prensa Peter Jackson dijo sobre la película: "Las 55 horas de imágenes nunca antes vistas y las 140 horas de audio que tenemos a nuestra disposición aseguran que esta cinta será la mejor experiencia para los fanáticos de los Beatles. Será como una máquina del tiempo que nos transportará a 1969", aseguró el cineasta.

El proyecto se está realizando en total cooperación con Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison, viuda de George Harrison.