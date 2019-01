Avengers 4: Katherine Langford grabó sus escenas y foto revelaría su personaje

El ingreso de Katherine Langford, ex protagonista de 13 Reasons Why, a Advengers 4: Endgame fue todo un sucedo para los fans del Universo Cinematrográfico de Marvel (UCM).

Tras la confirmación de su participación en la cinta, seguidores de la saga vienen especulando sobre qué personaje tendrá en la cuarta entrega de 'Los Vengadores' y si este tendrá una participación directa o no en la lucha contra Thanos. En Instagram, Langford nos habría dado un breve spoiler de su interpretación.

Como se ve en la red social, la joven intérprete ha cambiado de look y pasó a tener un cabello de color marrón más encendido. En redes sociales, seguidores de Marvel apuntaban a que Katherine Langford será Kate Bishop, una versión adolescente y femenina de Hawkeye, personaje integrante de los 'Young Justice', uno de los proyectos del futuro de la franquicia.

Pero eso no es todo, la nueva apariencia de Langford también ha dejado entrever que podría dar vida a Morgan Stark, la hija de Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). La ex protagonista de '13 Reasons Why' reveló su nueva apariencia mediante un post en Instagram bajo la leyenda: "Estoy preparada".

Fans explican que de entre todos los personajes con los que se ha asociado a Langford, Morgan Stark sería la opción más lógica, ahora que su color de pelo coincide con el tono pelirrojo de la que sería su madre en la ficción.

Tengamos en cuenta que hace poco los hermanos Russos, directores de la cinta, indicaron que algunos de sus actores han regresado al set de grabación para filmar nuevas escenas.