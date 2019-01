Marie Kondo: ¿Quién es la gurú japonesa que ha revolucionado Netflix? [VIDEO]

Con solo 34 años, la japonesa Marie Kondo ha hecho todo un imperio en torno al 'orden y la limpieza'.

Con un best-seller bajo el brazo y toda la actitud positiva que se puede tener, la madre de dos niños se ha ganado todo el interés de los millones de usuarios en Netflix, quienes no puedes dejar de ver su show.

Kondo llegó a la plataforma de stremaing el pasado 1 de enero junto a su reality "¡A ordenar con Marie Kondo!". El programa con solo 8 episodios al aire de menos de una hora, se ha ganado la atención de los televidentes por los consejos y recomendaciones que se dan a base de una teoría de armonía en el hogar.

Pero Marie Kondo, socióloga de carrera, no es nueva en el mundo del entretenimiento. La autora japonesa saltó a la fama hace un par de años atrás con su método bautizado como ‘KonMari’; el cual consiste básicamente en deshacernos o donar la mitad de las cosas que “ya no nos causan alegría”.

Tras este primer éxito vino "La magia del orden" (The Life-Changing Magic of Tidying Up), texto que ha vendido más de 8 millones de copias en el mundo y se ha traducido a 40 idiomas. Marie Kondo, pendiente del éxito que tenía si método, lanzó un canal de YouTube donde enseñaba cómo ordenar la ropa, el armario, la cocina, entre otros ambientes del hogar.

No sería hasta enero del 2019 que la japonesa daría el salto a la pantalla chica. Marie Kondo y su método 'KonMari', llamaron la atención de Netflix, compañía que la comprometió para realizar una serie en su servicio de streaming.

"¡A ordenar con Marie Kondo” nos presenta una premisa es sencilla, la gurú visita familias al sur de California que tienen severos problemas con el orden en sus casas y las motiva con su filosofía de vida.