Oscar 2019 EN VIVO: Conoce a todos los nominados por categoría [FOTOS]

La Academia de Cine de Hollywood se alista para dar a conocer la lista completa de nominados a la próxima edición de los Premios Oscar 2019. Como se informó en un primer momento, la presentación de los candidatos será dividida en dos partes.

Entre las películas favoritas para disputarse el título de lo mejor del año se encuentra 'Star is born' y 'Bohemian Rhapsody', esta última atrajo a los amantes de la música y fanáticos de la banda Queen a las salas de cine.

Estas son las primeras categorías en las que se conocerá a los candidatos para la competencia oficial de los Premios Oscar 2019.

PRIMERA PARTE

Mejor actor de reparto



Mejor actriz de reparto

Regina King, If Beale Street Could Talk

Marina de tavira, Roma

Amy Adams, Vice

Rachel Weisz, The Favourite

Emma Stone, The Favourite



Mejor diseño de vestuario

Mejor edición

Mejor banda sonora

Mejor película corta de animación

Mejor película corta de acción real



Mejor edición de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A quiet Place



Mejor mezcla de sonido

"A Star Is Born", Steven Morrow

"Bohemian Rhapsody", Paul Massey y Tim Cavagin

"A Quiet Place", Brandon Proctor

"Roma", Skip Lievsay

"First Man", Jon Taylor y Frank Montaño

SEGUNDA PARTE

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor película de animación

Mejor fotografía

Mejor dirección

Mejor documetnal

Mejor cortometraje documental

Mejor película en lengua extranjera

Mejor maquillaje y peinado

Mejor película

Mejores efectos especiales

Mejor guión adaptado

Mejor guión original

Mejor canción

Mejor diseño de producción

Sin animador

Hasta la fecha, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences no ha anunciado al nuevo presentador de los Premios Oscar 2019 tras la salida del humorista Kevin Hart, quien tuvo que dar un paso al costado por la serie de comentarios homofóbicos que emitió por medio de la red social Twitter.

