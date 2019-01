Un nuevo actor se suma al elenco de Jumanji: Welcome to the Jungle

Ya es un hecho la segunda parte de Jumanji, que llevará por título “Welcome to the Jungle” y con ello nuevos nombres se vienen sumando a la producción del extraño y peligroso juego. Esta cinta se estrenó en el año 2017 y trata de darle un giro total a la ya conocida película que protagonizó el recordado Robin Williams.

Este nuevo actor que se suma al elenco, es Danny Glover, el conocido por su papel en Arma Mortal y otras, formará parte de esta secuela. Aunque por el momento no se conoce exactamente los detalles del personaje que tendrá.

Con la confirmación de Danny Glover, ya se puede decir que el elenco lo van a conformar Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Awkwafina y Danny DeVito para el proyecto que tiene como fecha de estreno diciembre de 2019.

Recordemos que ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’, es una secuela del filme que se estrenó en 1995, pero a diferencia del conocido juego de mesa que se muestra en la película original, en esta vemos un videojuego, el cual convierte en distintos personajes a cuatro jóvenes que se ven atrapados en un mundo alterno.

Esta cinta no solo cambió en el juego que se conocía, sino que también le aumentó la dosis de humor, lo que fue muy bien recibida por la crítica y los fans.