Bafta 2019: Conoce las películas nominadas que buscarán quedarse con la estatuilla británica

Los Globos de Oro marcaron el inicio a la temporada de premios a lo mejor del cine, por lo que ahora ya se conocen las nominadas al Bafta 2019, donde cintas como ‘Roma’, del mexicano Alfonso Cuarón, y ‘Ha nacido una estrella’, de Bradley Cooper, intentarán quedarse con la estatuilla británica. Otras grandes candidatas son BlackKklansman, La favorita y Green Book.

La ceremonia que se llevó a cabo en Londres, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) reveló todas las cintas nominadas para el galardón más importante de la industria británica, y que se celebrará el próximo 10 de febrero, con su edición número 72.

A continuación te dejamos la lista completa con las nominadas:

MEJOR PELÍCULA

- BlacKkKlansman

- La Favorita

- Green Book

- Roma

- Ha nacido una estrella

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

- Beast

- Bohemian Rhapsody

- La Favorita

- McQueen

- Stan & Ollie

- Nunca estarás a salvo

MEJOR DEBUT DE UN DIRECTOR, GUIONISTA O PRODUCTOR BRITÁNICO

- Apostasy

- Beast

- A Cambodian Spring

- Pili

- Ray & Liz

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

- Cafarnaúm

- Cold War

- Dogman

- Roma

- Un asunto de familia

MEJOR DOCUMENTAL

- Free Solo

- McQueen

- RBG

- They Shall Not Grow Old

- Three Identical Strangers

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

- Los Increíbles 2

- Isla de perros

- Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR DIRECTOR

- Spike Lee por BlacKkKlansman

- Pawet Pawlikowski por Cold War

- Yorgos Lanthimos por La Favorita

- Alfonso Cuarón por Roma

- Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

MEJOR GUION ORIGINAL

- Janusz Glowacki y Pawel Pawlikowski por Cold War

- Deborah Davis y Tony McNamara por La Favorita

- Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga por Green Book

- Alfonso Cuarón por Roma

- Adam McKay por Vice

MEJOR GUION ADAPTADO

- Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel y Kevin Willmott por BlacKkKlansman

- Nicole Holofcener y Jeff Whitty por ¿Podrás perdonarme algún día?

- Josh Singer por El primer hombre

- Barry Jenkins por El blues de Beale Street

- Bradley Cooper, Will Fetters y Eric Roth por Ha nacido una estrella

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

- Glenn Close por La buena esposa

- Lady Gaga por Ha nacido una estrella

- Melissa McCarthy por ¿Podrás perdonarme algún día?

- Olivia Colman por La Favorita

- Viola Davis por Viudas

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

- Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

- Christian Bale por Vice

- Rami Malek por Bohemian Rhapsody

- Steve Coogan por Stan & Ollie

- Viggo Mortensen por Green Book

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Amy Adams por Vice

- Claire Foy por El primer hombre

- Emma Stone por La Favorita

- Margot Robbie por María, reina de Escocia

- Rachel Weisz por La Favorita

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Adam Driver por BlacKkKlansman

- Mahershala Ali por Green Book

- Richard E. Grant por ¿Podrás perdonarme algún día?

- Sam Rockwell por Vice

- Timothée Chalamet por Beautiful Boy, siempre serás mi hijo

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

- Terence Blanchard por BlacKkKlansman

- Nicholas Britell por If Beale Street Could Talk

- Alexandre Desplat por Isla de perros

- Marc Shaiman por El regreso de Mary Poppins

- Bradley Cooper, Lady Gaga y Lukas Nelson por Ha nacido una estrella

MEJOR MONTAJE

- John Ottman por Bohemian Rhapsody

- Hank Carwin por Vice

- Yorgos Mavropsaridis por La Favorita

- Tom Cross por El primer hombre

- Alfonso Cuarón y Adam Gough por Roma

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

- Stuart Craig y Anna Pinnock por Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald

- John Myhre y Gordon Sim por El regreso de Mary Poppins

- Fiona Crombie y Alice Felton por La Favorita

- Nathan Crowley y Kathy Lucas por El primer hombre

- Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez por Roma

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

- Julian Day por Bohemian Rhapsody

- Sandy Powell por El regreso de Mary Poppins

- Sandy Powell por La Favorita

- Mary Zophres por La balada de Buster Scruggs

- Alexandra Byrne por María, reina de Escocia

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

- Mark Coulier y Jan Sewell por Bohemian Rhapsody

- Jenny Shircore por María, reina de Escocia

- Nadia Stacey por La Favorita

- Mark Coulier y Jeremy Woodhead por Stan & Ollie

- TBC por Vice

MEJOR SONIDO

- John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey y John Warhurst por Bohemian Rhapsody

- Mary H. Ellis, Mildred latrou Morgan, Ai-Ling Lee, Frank A. Montaño y Jon Taylor por El primer hombre

- Gilbert Lake, James H. Mather, Christopher Munro y Mike Prestwood Smith por Misión Imposible: Fallout

- Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Procter y Ethan Van der Ryn por Un lugar tranquilo

- Steve Morrow, Alan Robert Murray, Jason Ruder, Tom Ozanich y Dean Zupancic por Ha nacido una estrella

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

- Dan DeLeeuw, Russell Earl, Kelly Port y Dan Sudick por Avengers: Infinity War

- Ian Hunter, Paul Lambert, Tristan Myles y J.D. Schwalm por El primer hombre

- Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack y Dan Sudick por Black Panther

- Tim Burke, Andy Kind, Christian Manz y David Watkins por Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald

- Matthew E. Butler, Grady Cofer, Roger Guyett y David Shirk por Ready Player One

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

- Elizabeth Hobbs, Abigail Addison y Jelena Popović por I'm Ok

- Gary McLeod y Myles McLeod por Marfa

- Jonathan Hodgson y Richard Van Den Boom por Roughhouse

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO

- Alex Lockwood por 73 Cows

- Angela Clarke por Bachelor, 38

- Ben Clark, Megan Pugh y Paul Taylor por The blue door

- Sandhya Suri y Balthazar de Ganay por The Field

- Barnaby Blackburn, Sophie Alexander, Edward Speleers y Catherine Slater por Wale

PREMIO A LA ESTRELLA EMERGENTE

- Barry Keoghan

- Cynthia Erivo

- Jessie Buckley

- Lakeith Stanfield

- Letitia Wright