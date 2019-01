Daniel Craig genera crisis en James Bond

David Alandete

Diario El País, España

Hace unos meses, James Bond se personó en el cuartel general de la CIA en Virginia. La visita de Daniel Craig a Langley para asesorarse sobre espionaje fue la prueba de que el actor finalmente ha aceptado protagonizar su quinta película como 007, la número 25 de la saga. Había dudas sobre su permanencia, por serias discrepancias con el director elegido por los productores, Danny Boyle (Trainspotting). Bond, como suele hacer, ganó el pulso, eligió su propio reemplazo para Boyle y de paso anunció que esta será su última película en el papel, reabriendo una vez más el eterno dilema de la serie.

¿Quién puede ser el nuevo Bond? ¿Debe ser alguien de raza negra? ¿Una mujer? ¿Por qué no un transexual? Estas no son preguntas inventadas. Todas han sido trasladadas por críticos, seguidores y colectivos de todo tipo a la productora Eon, responsable de la saga Bond y que dirige Barbara Broccoli.

En agosto, tras el anuncio de que Craig abandonará el MI6, Broccoli insinuó que tal vez es hora de que James Bond sea de raza negra. “En algún momento tiene que suceder”, dijo en Londres. Inmediatamente, el tabloide británico The Daily Mail publicó: «Abierta la puerta al primer Bond negro». Idris Elba, actor negro, nacido en Reino Unido, de 45 años y complexión atlética, tuiteó, jocoso: “Mi nombre es Elba, Idris Elba”.

Según Bruce Feirstein, guionista de GoldenEye, El mañana nunca muere y El mundo nunca es suficiente, es posible: “¿Acaso es inimaginable que hoy mismo, en la vida real, haya un británico negro elegante, galante e implacable de misión en Londres o en cualquier lugar exótico, armado con una Walther PPK que trabaja en el Mi6?”. Feirstein, por cierto, fue el responsable de elegir a la primera jefa mujer de Bond, Judy Dench.

El propio Elba, sin embargo, no se contentó con postularse. Si no era él, ¿por qué no una mujer? Ahí, sin embargo, los productores se plantaron. Broccoli tuvo que salir a desmentir que estuviera organizando ya un casting de actrices: “Bond es un hombre. Es un personaje masculino. En las novelas es un hombre y creo que es muy probable que siga siendo un hombre”.

Según otro historiador de la saga, Jeremy Black, autor del libro El mundo de James Bond, puede haber razones comerciales de peso para no hacer grandes cambios en el personaje. “Si se considera a James Bond como un producto comercial, el mercado principal es EEUU, pero una parte creciente es oriente y el sudeste asiático y otras partes del mundo donde los valores son diferentes. Son sociedades más centradas en el hombre. Y en esas sociedades sería difícil presentar un agente secreto femenino. Eso puede cambiar en 20 o 30 años, pero hoy por hoy esas razones comerciales deben tenerse en cuenta”.

Hay razones también intelectuales para mantener a Bond tal y como fue escrito por Ian Fleming en 1952. Las detalló la filósofa feminista Drucilla Cornell en una entrevista publicada por The New York Times recientemente: hay que entender a Bond, como a todo lo demás, en su contexto. “James Bond es un mentecato. Un buen comienzo es verle a través de la lente de su creador, Ian Fleming. En las últimas películas, Bond ha perdido a la mujer que ama y está desesperado. Es un lacayo del gobierno británico, un funcionario público glorificado”, dijo.

El último largometraje de Craig como Bond, dirigido por Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation) aún no tiene título y se estrenará en 2020.