Bird Box: La casa de la película se ha convertido en un centro de atracción para turistas

Una de las películas sensación del momento, es Bird Box, un filme de suspenso creado por Netflix y que es protagonizado por Sandra Bullock. Esta se ha convertido rápidamente en todo un éxito, a tal punto que los exteriores del lugar de grabación, se convirtieron en toda una atracción.

Después del estreno, los fanáticos lograron dar con el lugar donde está ubicada esta casa que sirvió como refugió para los personajes y por ello más de uno visita de forma diaria, la residencia de Monrovia, ubicada a 32 km al noreste de Los Ángeles para tomarse una foto afuera de la misma.

La dueña del inmueble, llegó a recibir un total de 12 millones de dólares por permitir que su vivienda sea el sitio donde ocurren los hechos, según dio a conocer el medio internacional TMZ.

“Todos los días vienen personas a sacarse fotos con la casa, hasta en Navidad, desde el 13 de diciembre que se estrenó la película. Todos los que han venido a sacarse una foto han sido muy amables, algunos incluso tocan primero la puerta para pedir permiso”, fue lo que dijo la dueña de la casa.

Sin embargo, ella ha confesado que no vio la película porque no cuenta con la plataforma de Netflix. Pero esta no sería la primera vez que su casa aparece en películas, porque según detalla, se hizo conocida en otras tres oportunidades en los últimos 20 años, aunque no recuerda los nombres.