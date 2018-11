Anime Review: Hoy evaluamos “Steins;Gate”

De seguro que más de uno ha pensado alguna vez en lo genial que sería viajar en el tiempo, poder visitar el pasado y poder cambiar algo que hicimos mal o tal vez “arreglar” nuestras vidas, o quizas eres de los que sueña con viajar al futuro y así poder ver que es lo que te depara la vida. Si es así entonces este anime es para ti.

Steins;Gate está basado en una novela visual y nos cuenta la historia de Okabe Rintarou, quien se presenta a sí mismo como un científico loco que afirma que su verdadero nombre de Houoin Kyouma, que con ayuda de uno de sus amigos en un pseudo laboratorio empezarán a realizar experimentos ‘futuristas’, descubriendo finalmente que uno de esos tantos experimentos terminaría llevándolos a descubrir el viaje en el tiempo.

Personajes

Pero no todo queda ahí, sino que otras personas se irán uniendo a esta aventura, entre los personajes que forman parte de este ‘laboratorio’ están:

Miembro del laboratorio #001: Houoin Kyouma; Quien como ya mencionamos es el protagonista de esta historia. Científico loco, inventor aficionado. Busca destruir el sistema actual que está siendo controlado por la organización.

Miembro del laboratorio #002: Shiina Mayuri; es el segundo miembro que se unió al laboratorio y pese a no tener ninguna habilidad para la ciencia, su presencia en el lugar hace que Houin Kyouma sea quien es.

Miembro del laboratorio #003: Hashida Itaru; es el tercer miembro del laboratorio. También conocido como el ‘Super Hacker’, es un programador sin igual que ayudará a Kyouma en sus ambiciones para descubrir lo que oculta la ‘organización’

Miembro del laboratorio #004: Makise Kurisu; Es la cuarta persona en unirse a el laboratorio. Pese a ser una de las personajes más serias que aparece, Kyouma no duda ni un momento en molestarla y colocarle una serie de apodos tales como "Asistente" "Cristina" "The Zombie". Es la única en el lugar que tiene un verdadero conocimiento acerca de ciencia.

Como ellos hay otros miembros más que se unen según va avanzando la trama de este excelente anime.

Trama

Algo que suele volver atrayente a una película es el clásico “basado en hechos reales”, pues bueno, es justo lo que sucede con Steins;Gate que trata de viajes en el tiempo, mencionanando dentro de sus capítulos cosas como:

La figura de John Titor, que nos habla sobre la historia de un supuesto viajero en el tiempo que apareció en los foros de internet allá por el año 2001 y que aseguraba venir del año 2038.

Se menciona al clásico ‘Efecto Mariposa’, que cuenta como el simple aleteo de una mariposa puede terminar repercutiendo en lo que pueda pasar en el futuro.

Los agujeros negros de Kerr, producidos en las explosiones de estrellas, generan una zona especial, el horizonte de sucesos, en la cual hay una frontera del espacio-tiempo que hace que los eventos ocurridos en uno de los lados no afecta al otro.

Animación

Dirigido por el estudio White Fox, se puede decir que se hizo un trabajo de primera al poder transformar una novela visual en un anime sin perder la esencia principal del mismo. Los diseños pasaron de tener un aspecto plano a dar una sensación de movimiento que tal vez por momentos se podía tornar algo forzado.

La paleta de colores que se ha utilizado está basado en colores pastel, por lo cual es agradable para la vista y no incomoda al espectador.

Música

Si hay algo que resalta bastante de Steins;Gate, sin duda alguna es su excelente banda sonora, desde los opening y ending que tiene, que son super atrayentes, hasta llegar a la OST que se usa dentro del anime, que en un principio te podrá parecer algo simplona, pero que con el paso de los capítulos te irá causando esa sensación de angustía por querer saber que es lo que sigue.

Crítica

No es un mal anime, pese a tener buena trama, animación y música, muchos la han destruido con sus comentarios, pero esto suele pasar porque no tienen la paciencia de continuar con los capítulos ya que muchos lo dejan en el capítulo 2 o tal vez el 6, y es que no es la clase de serie que te va a super llamar desde el principio, por el contrario, debes de tener paciencia si es que quieres llegar a ver lo realmente bueno que este anime te puede ofrecer.

Su único defecto es que por momentos la historia se torna algo lenta y es lo que ha terminado llevando a que algunos fans abandonen, pero si le das su oportunidad de seguro que te va a gustar.

Mira aquí el opening de este genial anime