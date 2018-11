The Walking Dead 9x05 EN VIVO: Rick Grimes muere y se filtra quién será el nuevo líder del grupo

Este domingo 4 de noviembre Andrew Lincoln, quien interpretó a Rick Grimes por casi 10 años, se despide de su personaje de la serie de Fox Premium, ‘The Walking Dead’. Los fans se preguntan si la famosa serie ¿puede sobrevivir sin su protagonista?. Luego del desenlace se verán las cifras, por el momento entérate aquí de todos los detalles.

En el episodio 9x05, "What Comes After", será la última vez que veremos en la serie al protagonista. En la anterior entrega se quedó en una complicada situación tras caer del caballo y ser atravesado por un hierro, mientras un grupo de zombis se acerca a él. ¿Está a punto de morir devorado por los caminantes?

"Es el final de la historia de Rick Grimes en la serie. Lo que sucede, espero que la gente los vea. Queríamos rendir homenaje al hecho de que Rick Grimes como personaje es un superviviente. Peleará tan fuerte como pueda por las personas a las que quiere", comentó la escritora de la serie Angela Kang sobre el actor.

Fotografías se han publicado como parte de un adelanto y se ve a Rick Grimes enfrentarse a los muertos vivientes que lo persiguen. Además, tendrá visiones del pasado; época en la que apenas había despertado del coma y no sabía que el mundo había cambiado para peor.

Por su parte, Andrew Lincoln ha señalado que es el momento de dejar 'The Walking Dead' para pasar más tiempo con su familia. "Ya era tiempo de volver a casa", dijo. Él vive en el Reino Unido y debe alejarse de su familia por seis meses cada año para la filmación. "Tengo dos hijos jóvenes y vivo en un país distinto. Y ellos se vuelven menos y menos portátiles cuando crecen", sostuvo.

Filtración

A través de las redes sociales se filtró un video donde la hija de Rick aparece tomando el mando de todo el grupo. "(Mi nombre es) Judith. Judith Grimes", dice la niña ante un sorprendido grupo de sobrevivientes.

Datos

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en Fox Premium Series. Se repite los lunes por la noche en el canal Fox básico.