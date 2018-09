Netflix: ¿Qué actor no seguirá en la tercera temporada de 'La Casa de Papel'?

Miles de usuarios esperan con ansias la llegada de la tercera temporada de 'La Casa de Papel', serie española que será estrenada en Netflix para el 2019; sin embargo, uno de sus actores reveló que no estará en las nuevas entregas de la historia ¿ De quién se trata?

Se trata de Juan Fernández, interprete que dio vida al coronel Prieto, el superior de la inspectora Raquel Murillo; y a través de su cuenta oficial de Instagram, comunicó a todos sus seguidores que no formará parte de la tercera secuela.

"Sintiéndolo mucho, he de deciros que no estaré en la próxima temporada de La Casa de Papel", se lee en la descripción en su red social, donde además publicó una foto encarnando a su personaje en la ficción.

Luego de la noticia, no dudo en dar las gracias a todo el equipo de 'La Casa de Papel' y a la productora de la serie, Vancouver Media; sin embargo, su grato agradecimiento lo brindó a Netflix España, puesto que el servidor streaming le permitió conocer nuevas personas y ser reconocido en el mundo.

Recordemos que hace días, la actriz Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio en la ficción, ha confesado cuando comenzarán que el rodaje de la tercera temporada.



"En noviembre empezamos. Pero no te puedo decir nada. No porque no quiera, sino porque todavía no me quieren soltar prensa. Saben que luego me van a preguntar y luego lo puedo decir", dijo la actriz.

Hasta el momento se desconocen las expectativas de la nueva secuela de la serie española. Lo único que se sabe es que se estrenará en 2019 a través de Netflix.