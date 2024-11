El presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien es investigado por el caso Los Galácticos, acudió a Paraguay a la premiación de la final de la Copa Sudamericana disputada entre Racing vs Cruzeiro. A su regreso a Lima, en el aeropuerto Jorge Chávez, no dudó en culpar al IPD por perder el Sudamericano Sub-20 2025, que ahora se realizará en Venezuela. Ante ello, el periodista deportivo Horacio Zimmermann arremetió contra el mandamás de la entidad por no responsabilizarse por ese duro golpe a la selección peruana de la categoría.

Hace unos días, la Conmebol comunicó que nuestro país perdió la sede de este certamen por deficiencias en la infraestructura deportiva y la falta de garantías para cumplir con los plazos establecidos, por lo que ahora el torneo juvenil se desarrollará en tierras llaneras.

Horacio Zimmermann arremete contra Agustín Lozano

A través de sus redes sociales, ante las palabras de Agustín Lozano en las que culpa al Gobierno de la decisión de la Conmebol de cambiar la sede del certamen juvenil, el periodista Horacio Zimmermann tuvo duras palabras contra el presidente de la FPF y enfatizó su victimización e inoperancia.

"Nunca es la FPF, siempre es otro. Victimización, inoperancia, falta de gestión, etc. Es claro cómo Lozano es el n.° 1 en abstraerse de la realidad: lo comprueba que se haya ido a Paraguay sin antes resolver los problemas de nuestro fútbol", apuntó el comunicador.

Agustín Lozano no se responsabilizó por el cambio de sede del Sudamericano Sub-20. Foto: captura de X/Horacio Zimmermann

Agustín Lozano responsabiliza al IPD por perder el Sudamericano Sub-20

En el principal terminal aéreo del país, al ser consultado por los motivos que llevaron a la Conmebol a quitarle la sede del Sudamericano Sub-20 a Perú, Agustín Lozano afirmó que eso lo debe responder el Instituto Peruano del Deporte.

"Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometieron en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa. No lo hizo y no es la primera vez que el Gobierno ha fallado", aseveró el directivo en su arribo al país para el medio Entre Bolas.

¿Cuál es la nueva sede del Sudamericano Sub-20?

Hace días, la Conmebol anunció que Venezuela será el escenario del próximo Sudamericano Sub-20, un torneo que ya organizó en cuatro ocasiones anteriores. Aunque aún no se oficializan los estadios, se espera que el país proponga sedes emblemáticas como el Estadio Olímpico de Caracas o el Metropolitano de Mérida, que cumplen con los requisitos técnicos y logísticos para llevarse a cabo el torneo continental.

¿Cuál es el grupo de Perú en el Sudamericano Sub-20?

En el sorteo que se realizó en octubre, la selección peruana quedó en el grupo A como cabeza de serie. Los rivales de la Bicolor serán Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela. Asimismo, en el B figuran las siguientes selecciones: Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia.

Grupo A

Perú

Uruguay

Argentina

Paraguay

Venezuela

Grupo B