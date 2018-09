'Avatar: la leyenda de Aang ' tendrá nueva serie en Netflix con actores reales

Netflix, la plataforma con más de 130 millones de usuarios, dio una interesante noticia para todos los fanáticos de 'Avatar: The Last Airbender'. La historia tendrá una nueva versión con actores de la serie y con una versión real.

Según una nueva publicación “NX” en Twitter, la nueva plataforma de Netflix, se ve una imagen con arte conceptual a Aang con Appa en medio del frío.

La serie animada fue transmitida por Nickelodeon entre los años 2005 y 2008, ahora Netflix anuncia su regreso bajo la dirección de los creadores originales Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

"Estamos emocionados por la oportunidad de conducir esta adaptación de de acción real para 'Avatar: The Last Airbender'. No podemos esperar a realizar el mundo de Aang tan cinemáticamente como siempre lo imaginamos; y con un elenco culturalmente apropiado, sin 'whitewhash’", comentario los creativos de la serie.

La serie cuenta la historia de Aang, un joven avatar de 12 años, quien junto a sus amigos deber usar sus poderes para salvar del maléfico Señor del Fuego, cuyo villano les declaró la guerra a todas las naciones.

Recordemos que, en el 2010, Night Shyamalan adaptó la serie animada al cine llamado “El último maestro del aire"; sin embargo, la crítica y la taquilla resultó ser todo un fracaso.

La nueva adaptación del Avatar será producida por Netflix y Nickelodeon y su producción comenzará a partir del 2019.

AND I can confirm that the original creators, Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko, will be back to take on the live action. THIS IS WHAT WE’VE BEEN TRAINING FOR ALL THESE YEARS. https://t.co/Pi5M1TDTZc