Este es el nuevo vistazo de Michael Myers en ‘Halloween’

Han pasado cuarenta años desde que la joven Laurie Strode logre escapar por primera vez del terrorífico y sanguinario asesino de máscara blanca, Michael Myers, en La noche de Halloween, es por eso que, para recordar el aniversario de la cinta, se estrena una secuela de este clásico del que llegará a los cines el próximo 26 de octubre.

Lo mejor de todo, es que los personajes originales vuelven a sus papeles. Jamie Lee Curtis volverá a interpretar a Laurie Strode, mientras que Nick Castle será el encargado de hacerla sentir pánico con su particular aspecto de la máscara blanca y su inseparable cuchillo.

PUEDES VER ¡Atención! Michael Myers está de vuelta en Halloween

Ellos regresan en esta nueva secuela, tal como se puede ver en la nueva imagen que ha decidido publicar el portal Entertainment Weekly, a modo de adelanto para lo que se verá en la próxima Comic Con.

Sin embargo, no todos vuelven, porque John Carpenter no estará a cargo de la película, sino David Gordon Green, que espera tranquilizar al público, afirmando que, si bien no se olvidan de las siete secuelas y el reboot de 2007, Halloween está inspirada en la cinta original.

"Esta película solo se puede reconocer narrativamente con la película original de La noche de Halloween. Pero a todos nos encantaron las otras películas a pesar de que tienen un montón de salidas de tono que creemos que los grandes fans, las personas que conocen la saga casi de manera científica, estarán contentos de que nos hayamos deshecho de ellos", detalló el director.