Así fue el regreso de los astronautas de SpaceX a la Tierra tras 9 meses varados en el espacio: un amerizaje exitoso en la costa de Florida

La nave espacial se desacopló del laboratorio en órbita a la 1:05 horas (ET) del martes y completó el splashdown a las 17:58 (ET), frente a las costas de Florida, como estaba planeado. A las 23:05 (ET) del 17 de marzo, la tripulación cerró la escotilla entre la nave SpaceX Dragon y la Estación Espacial Internacional en preparación para el desacoplamiento y el retorno a la Tierra.

A bordo de la nave viajaban los astronautas de la NASA Nick Hague, Suni Williams y Butch Wilmore, junto con el cosmonauta de Roscosmos Aleksandr Gorbunov. La cápsula fue recuperada con éxito del agua y colocada en un “nido” en un buque de recuperación, donde se procederá a enjuagarla para evitar la corrosión por el agua salada.

¿Qué problemas de salud podrían aquejar Suni Williams y Barry Wilmore?

En una entrevista con Al Arabiya, Per Wimmer señaló que Williams y Wilmore podrían enfrentar problemas de salud físicos y mentales tras su regreso, luego de haber pasado nueve meses en el espacio. El financista danés está a la espera de su oportunidad para viajar al espacio, luego de completar el entrenamiento como uno de los "astronautas fundadores" de Virgin Galactic. Por su parte, Brad Tucker, astrofísico de la Universidad Nacional Australiana, expresó una opinión similar en una entrevista con The Guardian, al afirmar que los astronautas atravesarán una gran transición psicológica para adaptarse nuevamente a la vida cotidiana.

Según el Daily Mail, Wimmer explicó que los astronautas podrían sufrir mareos y náuseas debido a problemas circulatorios, además de sentirse algo "frágiles", ya que los músculos y la estructura ósea de un astronauta pueden deteriorarse durante su estancia en gravedad cero. Además, Williams y Wilmore podrían necesitar varios meses para readaptarse a la vida en la Tierra. En el plano psicológico, podrían experimentar el "efecto visión", una condición mental inusual que altera la percepción del mundo y de la humanidad en general.

La efusividad de Elon Musk tras el regreso de los astronautas a Tierra

Elon Musk prometió devolver a los astronautas Williams y Wilmore en un vuelo de SpaceX y cumplió su palabra. A pesar de que la NASA le había advertido que no se trataba de una decisión sencilla y de que el vuelo para "rescatarlos" sufrió varios retrasos, el empresario cercano a Donald Trump logró llevarlo a cabo.

A través de sus redes sociales, Musk sugirió que la administración de Biden habría retrasado la operación de regreso, llevando el asunto a un terreno de rivalidad política entre republicanos y demócratas. El dueño de SpaceX afirmó que la solicitud para regresar a los astronautas provenía de Donald Trump y que "es terrible que la Administración Biden los haya dejado allí tanto tiempo". Por su parte, el presidente en funciones calificó la situación como un "abandono", a pesar de que la NASA insistió en que los astronautas nunca estuvieron atrapados y que la planificación del regreso se guiaba únicamente por criterios de seguridad.