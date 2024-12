Perú abre el primer 'Cadaver Lab' de América Latina con cuerpos preservados para simulación quirúrgica avanzada

Antes de enfrentarse a una cirugía de vida o muerte, los médicos atraviesan varios años de rigurosa preparación. En ese camino, realizan diversas pruebas con órganos e incluso cuerpos inertes para perfeccionar sus habilidades. Los laboratorios de simulación quirúrgica son espacios clave para tales prácticas. Recientemente, la Universidad Científica del Sur ha marcado un hito al inaugurar el primer laboratorio en Latinoamérica que utiliza una técnica de embalsamamiento capaz de conservar los cadáveres con el 95% de las características de un cuerpo vivo.

“Los médicos en el Perú muchas veces carecemos de lugares adecuados para seguirnos capacitando. Muchas veces, salimos al extranjero en búsqueda de espacios como el que hoy tenemos a disposición de la comunidad científica”, destacó Jordi Grau, decano de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, durante la inauguración del ‘Cadaver Lab’, el último 29 de noviembre, a La República. La técnica de embalsamamiento, denominada Thiel, permitirá el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y eleva el nivel de la educación médica en el país.

¿Qué es la técnica Thiel?

La técnica Thiel es un método avanzado de embalsamamiento utilizado en medicina y educación quirúrgica, que preserva los cadáveres con un alto nivel de realismo. Desarrollada por el anatomista austriaco Walter Thiel, permite conservar la flexibilidad de los tejidos, la elasticidad de las articulaciones y la apariencia natural de la piel.

“Un cadáver que no está embalsamado con esta técnica, está rígido, duro, acartonado, los pulmones están colapsados, no es posible meter una inyección o un fluido porque no puede pasar por las venas”, explica Grau. El decano, quien además es médico cirujano, afirma que, a diferencia de un cadáver embalsamado en formol, este novedoso método permite que las estructuras anatómicas se recuperen.

El Cadaver Lab de la Universidad Científica del Sur cuenta con seis cadáveres embalsamados con técnica Thiel. Foto: John Reyes / La República

Entonces, si un anestesiólogo tuviera que practicar con un cadáver rígido conservado en formol, no podría realizar procedimientos como la colocación de una epidural, debido a la falta de flexibilidad. Sin embargo, tras haber sido embalsamados en Thiel, los cadáveres mantienen características que permiten que los especialistas practiquen en un ambiente controlado y seguro en condiciones muy cercanas a la realidad.

Para la capacitación de los profesionales a cargo del Cadaver Lab, la Universidad Científica del Sur se ha aliado con la Universidad de Dundee, en Escocia, la cual es pionera y líder en la práctica de embalsamamiento Thiel. “El equipo especializado de Dundee vino en julio de este año. Ha sido un proceso largo de aprender, lograr, construir”, cuenta Grau. Asimismo, indica que, hoy, la casa de estudios cuenta con seis cadáveres embalsamados con la novedosa técnica. El primero de ellos fue preparado junto a los expertos que llegaron a capacitar a médicos peruanos.

Un hito para la formación médica en Perú

El Cadaver Lab permitirá que los profesionales potencien sus habilidades mediante herramientas de alta fidelidad y estándares internacionales. Además, facilita el diseño de prótesis de última generación y el desarrollo de terapias regenerativas.

Las especialidades en el sector salud que pueden ser más beneficiadas a partir del desarrollo de sus técnicas en el nuevo laboratorio, en su fase inicial, son las quirúrgicas. Entre las áreas están: emergencias, cuidados intensivos, radiología y cirugía vascular. "Con esto, Perú va a ser un referente regional. No existía un cadaver lab que utilice la técnica de Thiel en Latinoamérica como el que tenemos ahora", resalta Grau.

Para la construcción de la infraestructura y los equipamientos traídos desde Europa, la inversión de la Universidad Científica del Sur para tener listo el Cadáver Lab supera alrededor de los s/3 millones de soles, sin contar con las capacitaciones académicas y el mantenimiento de los cadáveres con la fórmula de Thiel. "Es caro, pero vale cada centavo porque la devolución que nos da esto es en beneficio de la educación médica, que va a impactar directamente en la salud pública, en el bienestar de los pacientes", destaca el decano.