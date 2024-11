La evolución no sería exclusiva de los seres vivos: nuevas teorías desafían la ciencia moderna

La ley de la evolución, también conocida como teoría de la evolución propuesta por Chales Darwin, es un principio fundamental de la biología que explica cómo las especies cambian a lo largo del tiempo mediante un proceso de selección natural.

Este sistema experimenta procesos evolutivos basados en un principio fundamental que impulsa el incremento de la complejidad, aplicable no solo en biología, sino en cualquier sistema físico. Esta teoría ya tiene aplicaciones prácticas en áreas como la oncología, la ecología microbiana y las ciencias de la computación, abriendo nuevas perspectivas en estos campos.

La evolución humana a través de diversos periodos. Foto: National Geographic

¿La evolución no sería solo para los seres humanos?

El año pasado, Hazen y Michael Wong, astrobiólogo de Carnegie, junto a otros expertos, publicaron un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences que cuestiona la visión tradicional de la evolución. Su propuesta plantea la existencia de un principio fundamental que fomenta el aumento de la complejidad en todo tipo de sistemas físicos, no solo en los sistemas biológicos.

“Se trata de un marco explicativo para entender la evolución de los sistemas físicos en general, que incluye, pero no se limita a, la biología”, señaló Wong en una reciente conferencia, según informó la revista Science.

Esto quiere decir que con el tiempo, un sistema tiende a volverse más diverso y complejo, desarrollando funciones esenciales para su supervivencia mediante un proceso similar a la selección natural, de acuerdo con esta teoría.